Hater standard maling

Navn i nyhetene

Halvor Bakke (47)

Interiørkonsulent, programleder og hyttegeneral.

Er i kveld klar for en ny sesong med Eventyrlig oppussing på TV3.

For fjerde gang er dere klar for en av Eventyrlig oppussing, hvor dere tar for dere hytter. Hva kan vi vente oss denne gangen?

– Vi har besøkt noen fantastiske steder, som er mer spektakulære enn noen gang. Vi har blant annet vært på 100 år gamle Myken fyr i Nordland, i Geirangerfjorden og Utvær nord for Bergen. I forrige uke gjorde vi opptak ved Møsvatn i Telemark. Hyttene er på fantastiske steder, og naturopplevelsene er like store som hytteopplevelsene.

Hvor mange henvendelser får dere til en slikt program?

– Det er mange. Vi har fått henvendelser om over 3.000 hytter til 10 episoder. 75 prosent av det norske folk har enten hytte eller tilgang til hytte. Vi har et program som treffer folk, og programmet er det mest sette på TV3 for andre år på rad.

Hva er det mest spesielle hytteprosjektet dere har hatt?

– Vi pusset opp en gammel nedlagt smie på Radøy nord for Bergen. Det var et fantastisk prosjekt, med mye gammel redskap som ble med i prosjektet. Her ble dette forsamlingslokale for hytteeierne. Vi er et sponset program og hytteeierne som blir med i programmet får verdier for opptil en million kroner. Også sett i verdiøkning. Selv betaler de en egenandel på 50.000 kroner.

I dag har hytta nesten bedre standard enn boligen man bor i til vanlig. Hva er det med nordmenn og hytter?

– Det lurer vi på også. Hva dette skyldes? Det virker som folk har en mye mer fleksibilitet i dag i forhold til reiser. Mange har mulighet for hjemmekontor, og reiser på hytta på en torsdag og får en langhelg. Vi er oftere på hytta, og ønsker derfor også mer komfort. Det er nok noe av årsaken. Verden går videre, og vi har andre krav nå enn på 60-tallet. Også på hytta.

Mange har en drøm om egen hytte. Hva er da viktig å tenke på?

– Først og fremst på avstanden til der du bor. At du slipper å bruke fire-fem timer, gjerne i kø for å komme til hytta. Å ha en god logistikk rundt dette er viktig. Også at du ser for deg når vil bruke hytta. Om det er om vinteren, sommeren, eller heller om du vil ha hyttefølelsen hele året.

Har du hytte selv?

– Det har jeg. Jeg kjøpte hytte sammen med en kompis på Minnesund. Den er på 46 kvadratmeter, uten innlagt vann, men med strøm. Der er jeg så ofte jeg kan. Lite om sommeren siden jeg bor i Stavern. Hytta er nærme Oslo og Gardermoen, og det er lett å pendle dit. Jeg har gjort en del med hytta etter at vi overtok, blant annet ny terrasse og nye vinduer. Her fikk jeg hjelp av gjengen i Eventyrlig oppussing. Men alt av maling har jeg gjort selv.

Hva setter du mest pris på ved hyttelivet?

– Det er å komme seg bort. Vi har hytte et sted der det ikke er andre hytter, og at det er stille og fredelig er viktig for meg.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi. Da må jeg tenke. Jo. Trude Drevelands sterke historie.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er bruke tid med familien, og være hjemme på småbruket i Stavern. Tidligere hadde jeg masse høner, men nå har jeg bare Vera, en Jack Russell terrier på 13 år.

Hvem var din barndomshelt?

– Farfar. Jeg vokste opp med ham, og han var hjemme på gården hver dag. Han hadde alltid tid til oss. Nå er det lillebror som har overtatt gården, selv har jeg småbruket ved siden av.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er ryddig på overflaten, men rotete på baksiden. Jeg bare åpner en skuff og dytter nedi.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg altfor mye bobler, noe jeg gjør støtt og stadig. Jeg koser meg, og det er viktig å kose seg litt i hverdagen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Fargen «Eggehvit 0502 Y», som er standard farge i alle nye prosjekter. Jeg hater alt som er standard. Og skal man ha vanlig hvit, må man betale tillegg for det.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på at jeg ikke kom ut som homse tidligere. Noe jeg gjorde for 20 år siden. Jeg skulle gjerne sluppet de fem siste årene i skapet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gjerne med kronprinsessen vår, Mette Marit. Da ville jeg sagt hvor dyktig hun er i jobben sin, og at vi må være flinke til å promotere norsk design. Noe hun er.