Mette-Marit fikk tekst om kong Haralds død i fanget

Sammen med forfatter Geir Gulliksen har kronprinsessen vært redaktør for novelle- og essaysamlingen «Hjemlandet – og andre fortellinger», hvor en rekke kjente forfattere har skrevet om det å være norsk.

Da én av dem, Demian Vitanza, skrev en tekst om død i kronprinsessens nære familie, ble det vanskelig, innrømmer Mette-Marit.

– Men jeg overlot det meste av redaktøransvaret for akkurat den teksten til Geir. Det synes jeg var riktigst, sier Mette-Marit, som understreker at hun synes det er blitt en veldig fin tekst.

– Bød på utfordringer

Handlingen i teksten er datert til 2032. Kronprins Haakon sitter alene i Fugleværelset på Slottet, ved siden av den åpne kisten hvor hans far ligger død. Den påtroppende kongen flikker på en tale han snart skal holde:

«Hans Majestet Kong Harald V er gått bort. Jeg har mistet min far, og Norge har mistet sin konge», lyder ordene i talen.

– Det bød på noen utfordringer. Det skal vi ikke stikke under en stol, sier Mette-Marit.

– Kongen har lest den

Forfatter Demian Vitanza forteller at han fikk høre at teksten «ble diskutert» på Slottet. Han har også fått formidlet at kong Harald selv har lest den.

– Jeg tror nok det var utfordrende for kommunikasjonsavdelingen deres, sier han til NTB.

Selv er forfatteren egentlig mest spent på hvordan leserne vil reagere.

– Det er de som virkelig får på pukkelen her: Folket. Norge. Hvor er vi på vei?, spør han.

Vil gi fra seg tronen

Kronprins Haakon fremstilles i teksten som dypt bekymret for Norge – et land som preges av vulgær nasjonalisme og naturødeleggelser i det tenkte 2032.

– Jeg peker på at Norge er på vei så langt bort fra seg selv, at jeg påstår at kronprins Haakon ikke vil orke å være konge for folket den gangen vår nålevende konge går bort, sier Vitanza.

Mette-Marit avviser at fortellingen har særlig rot i virkeligheten.

– Men jeg opplever at mye av det som skrives om oss, ofte ikke er så tett på virkeligheten. Jeg tenker at det er litteraturens rolle å få oss til å tenke. At den teksten har fått meg til å tenke, er det ingen tvil om, sier hun.

Kraftsalve fra Solstad

Vitanza er ikke den eneste bidragsyteren som har benyttet anledningen bokutgivelsen byr på, til å sende et tydelig budskap.

I sitt bidrag langer forfatter Dag Solstad ut mot det han kaller «vår politiske elites selvødeleggelse av vårt eget språk» og refser blant annet tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Solstads tekst blir beskrevet som «politisk ukorrekt» av kronprinsessen, og som «veldig revolusjonær» av en av de andre bidragsyterne, nemlig forfatter Vigdis Hjorth.

– Den kritikken som rettes her mot den utviklingen vi går i, den er så betimelig, og den er så alvorlig. Det er valg nå. Dere må lese denne teksten, og stemme på riktig parti, sa Hjorth om Solstads bidrag under lanseringen av boken tirsdag.

Åpenhjertig kronprinsesse

De andre bidragsyterne i boken er Marit Eikemo, Tomas Espedal, Helga Flatland, Siri Hustvedt, Karl Ove Knausgård, Wencke Mühleisen, Agnes Ravatn, Maria Navarro Skaranger og Ole Robert Sunde.

Kronprinsessen selv står for forordet sammen med medredaktør Geir Gulliksen. Her åpner hun blant annet opp om sitt eget ungdomsopprør:

– Jeg barberte for eksempel av meg alt håret i 3. klasse på gymnaset. Mitt opprør var basert på at jeg tok mye ansvar tidlig. Det førte til at jeg veldig tidlig fikk en følelse av at jeg kunne stoppe verden, at jeg kunne få verden til å stå stille, sier Mette-Marit.