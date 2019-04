Av Isabel Bech

– Det vi fryktet, skjedde. Dessverre var det umulig å komme de høye kravene i møte, så derfor står vi her i dag og rammer mange tusen passasjerer. Det er en trist dag for SAS, sier pressesjef Knut Morten Johansen i SAS.

Flere reisende har valgt å møte opp på flyplassen for å prøve å komme seg med et fly. Ved informasjonsskranken til SAS var det meterlange køer fredag. Ansatte fra flyselskapet delte ut mat og drikke til de mange ventende, og det ble satt ut rader med klappstoler i ankomstområdet.

Meklingen med NHO Luftfart brøt sammen tidlig fredag morgen. Johansen tror imidlertid samtalene snart vil tas opp igjen og sier partene skiltes i en «god tone».

– Det legger gode forutsetninger for å møtes igjen. Og så tror jeg det er to forhandlingsteam som trenger å sove noen timer, så får vi håpe at de tar opp praten igjen, sier han.

Mellom 60.000 og 80.000 passasjerer er rammet allerede fredag, og over 670 flyginger er innstilt. SAS vurderer fortløpende å kansellere flere avganger.

Lite informasjon

Blant dem som møtte opp på Oslo Lufthavn, var kollegene Henriette Larsen (27) og Tone Hovde (41) som skal på firmatur til Nice i helgen. Flyet skulle gå kvart på ni fredag morgen, men er blitt innstilt.

Larsen synes det har vært lite informasjon fra SAS.

– Det har kommet informasjon på nettsidene, men det er jo ikke alle som er «racere» på nett, sier hun.

De er fortsatt optimistiske til at de skal komme seg av gårde.

– Vi kommer oss nedover på et eller annet vis, men kanskje med alternative reiseruter, sier Hovde.

– Vi flyr Norwegian hjem igjen, så vi kommer oss i alle fall tilbake, sier Larsen.

Pressesjefen sier det er trist å se at så mange mennesker ikke kommer seg av gårde på reisene sine.

– Men jeg må berømme de som er her. Tonen er god, og stemningen er ikke så negativ som den kunne vært, sier han.

Fotballturen kan gå i vasken

Også brødreparet Benjamin (30) og Rasmus (32) Solheim møtte opp på Oslo Lufthavn i håp om å skaffe seg nye flybilletter. De to skal til Manchester for å se Ole Gunnar Solskjærs lag spille kamp på søndag. Nå er flyet innstilt.

De fikk beskjed om at de ble booket om til et nytt fly søndag 17.45, men siden fotballkampen begynner klokka 17 søndag, er ikke det aktuelt.

– Det er litt trist. Vi fant ut av vi måtte komme til flyplassen og se om det var noe vi kunne få til herfra, sier Rasmus.

Broren Benjamin har vært i telefonkø hos SAS i en time og 20 minutter. Turen var bursdagsgave fra hele familien til Benjamin, som er storfan av Manchester United, og har vært planlagt siden sensommeren i fjor.

– Det er veldig kjipt hvis vi ikke får reist, jeg vet ikke om vi får refundert pengene for hotell og kampen. Og vi vet jo ikke hvor lenge Solskjær er der, ting skjer fort i fotballen, sier Rasmus.