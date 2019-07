Totalt tre lokale partnere jukset med bistandsmidler, ifølge Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), skriver Dagbladet. Det aller meste av beløpet, drøyt 2,4 millioner kroner, spores til en av partnerne.

Saken ble først omtalt av Bistandsaktuelt.

– Dette er en omfattende sak. Vi pleier ikke å be om å få alle midler tilbakebetalt på denne måten, bare det som er bevist misligholdt. Her er det alvorlig fordi internkontrollen har sviktet fra topp til tå, og fordi toppledere har vært involvert, sier leder i varslingsteamet til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), Svend Thorleifsøn Skjønsberg, til avisen.

– Systematisk svindlet

Sammen med Utenriksdepartementet påviste Norad det de beskriver som «omfattende og systematiske misligheter hos lokal partner, herunder udokumenterte kostnader, nepotisme og brudd på innkjøpsbestemmelser», skriver Dagbladet.

Kirkens Nødhjelp fattet selv mistanke i 2017 etter en regnskapsgjennomgang. De har ikke politianmeldt saken fordi rettssystemet i Pakistan ofte medfører en «langtekkelig og kostbar» prosess.

– Vi har aldri blitt svindlet så systematisk som dette før. Det har helt konkret skjedd forfalskning av dokumentasjon og levering av fakturaer fra ikke-eksisterende leverandører, som igjen har blåst opp regnskapstallene, hevder økonomisjef i Kirkens Nødhjelp, Anders Østeby.

Nye regler

I desember ble det vedtatt nye regler for tilbakemelding av misligholdte midler til statskassen, skriver Vårt Land. Organisasjoner skal få slippe å betale tilbake disse midlene dersom de selv avdekker mislighold hos partnere og rydder opp i forholdene på egen hånd.

Avisen skriver at Strømmestiftelsen og Digni er de første som har nytt godt av endringene. Førstnevnte får slippe å betale tilbake 12.800 kroner som ble underslått i Sør-Sudan, mens Digni slipper å betale tilbake 2.000 kroner fra et prosjekt i Liberia.