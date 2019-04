– Det vil nok øke sannsynligheten for å bli innkalt til intervju, sier Abdoollah Hosseini til NRK. Han kom som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan til Norge da han var 16 år gammel.

Nå er Hosseini utdannet jurist og arbeider i Nav forvaltning fram til juni. I fjor søkte 31-åringen på omtrent 60 stillinger, men ble kun innkalt til intervju tre ganger.

Tidligere undersøkelser har vist at arbeidsgivere er mindre tilbøyelige til å be søkere om å komme på jobbintervju dersom de har et utenlandsk navn enn om navnet er typisk norsk, skriver NRK.

Nå vil regjeringen teste ut anonymiserte jobbsøknader i flere statlige etater.

– Vi har digitale løsninger som gjør at de som ansetter ikke ser navnet på søkeren. Da må de ut velge hvem de vil ha på intervju ut fra utdanning og kvalifikasjoner, ikke ut fra navn, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til kanalen.

Hvert år ansetter staten rundt 20.000 nye medarbeidere i ulike etater, og i det kommende forsøksprosjektet skal alle 15 departementer velge ut én underordnet etat som skal være med. Disse skal anonymisere søknadene på alle stillinger i et og et halvt år.

– Vi vet ikke, men vi tror at flere med utenlandske navn kommer på jobbintervju hvis de får søke anonymt, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreløpig ikke tatt stilling til om også kjønn og alder på søkeren skal anonymiseres i første fase av søkeprosessen.