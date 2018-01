Her er Solbergs blågrønne lag

Innenriks

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande gikk i går ut på slottsplassen i spissen for en regjering der statsrådspostene er jevnt fordelt mellom kvinner og menn.

Det første statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen etterpå, var:

– Vi skaper historie når vi danner regjering med tre kvinnelige partiledere.

Det er like mange kvinner som menn i Solberg-regjeringen, og statsministeren påpekte at også i den øvrige staben er kjønnsbalansen nær vippepunktet.

På spørsmål fra Dagsavisen om dette har vært viktig for henne, svarer hun:

– Jeg er gammel kvinnepolitisk leder i Høyre, og er opptatt av at jenter og kvinner skal ha like muligheter. Så har jeg aldri vært en kvoteringstilhenger, med strikte kvoteringsregler, for jeg mener det må være fleksibilitet.

Det er også kvinner i en rekke tunge statsrådsposter, blant annet: Statsminister, finansminister, utenriksminister, justisminister, arbeids- og sosialminister og kommunalminister.

Forsker Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning peker på at en jevn kjønnsfordeling mellom statsrådene er blitt en tradisjon i norsk politikk, og hun ser en utvikling der kvinner i stadig større grad går inn i departementer som regnes som «tunge».

– Jeg tror fortsatt det er slik at kvinner i sentrale posisjoner i politikken – helt på toppen – har en viktig rollemodelleffekt. Særlig overfor kvinner og menn som er i politikken, men også ellers i samfunnet. Det viser at det er likere muligheter for kvinner og menn til å nå opp og fram, sier hun til Dagsavisen.

Justisminister Listhaug

En av kvinnene som får mer makt, er Sylvi Listhaug (Frp). Hun blir justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Ansvaret for integrering får den nye kunnskapsministeren Jan Tore Sanner (H).

Tidligere stortingsrepresentant, Sveinung Rotevatn, blir statssekretær for Listhaug, og blir da Venstres mann på innvandringsfeltet. Rotevatn er imidlertid skåret over en annen lest enn Listhaug når det kommer til innvandringspolitikk- og retorikk.

– Mye av det Frp og ansvarlig statsråd Sylvi Listhaug har foreslått, er uheldig. Måten de snakker om folk på, bidrar sjelden til å styrke integreringen. Det er blitt et betydelig problem, sa han eksempelvis til DN i mars 2017.

Venstre-leder Trine Skei Grande erkjenner overfor Dagsavisen at Frp/Venstre-samarbeidet på innvandringsfeltet blir en utfordring.

– Det blir krevende, men det er ingenting viktig som er lett. det vil bli en utfordring for oss, men den må vi ta tak i. Jeg håper Sveinung vil bidra til at vi får gjennomført det som står i Jeløya-erklæringen, som har et godt balansert innvandringskapittel, sier hun.

– Erna Solberg, hvordan vil du hindre intern konflikt på dette feltet?

– Akkurat nå er det kontroll på det området, det er ikke så mange endringer i regjeringsplattformen på det feltet, vi har egentlig basert oss på den politikken vi har flertall for i Stortinget. Så vil det bli diskusjon, men det er viktig at vi har en felles plattform med et felles syn. Og alle statsråder og statssekretærer er det for hele regjeringen. Og det må de forsøke å finne gode løsninger på. Vi har også en statssekretær i justisdepartementet, sier Høyre-lederen.

Skuffet Hagen

En av de helt nye statsrådspostene i den utvidede regjeringen er posten som eldre- og folkehelseminister, som vil ligge under Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Fremskrittspartiets Åse Michaelsen fra Mandal som får æren av å bli Norges første eldreminister.

Frp-nestor Carl I. Hagen har tidligere tatt til orde for en egen eldreminister i Norge, og er glad for at Frps gamle krav nå er en innfridd.

– Det er hyggelig at min gamle idé om en seniorminister nå blir en realitet, sier Hagen til Dagsavisen.

– Er det skuffende at det ikke er du som bekler denne posten?

– Ja.

– Hva tenker du om at det ble sånn?

– Nei, det er som forventet, sier Hagen, som i høst også ble vraket til vervet i nobelkomiteen, med begrunnelsen at han er vararepresentant til Stortinget.

– Jeg begynner å bli vant med at jeg ikke tilgodeses til ting jeg har lyst på. Når det er sagt har jeg tro på at Åse Michaelsen (Frp) vil gjøre en fremragende jobb og ønsker henne masse lykke til, sier han.

Skroter EU-minister

Å opprette en egen ministerpost for EU- og EØS-saker var en av Erna Solberg (H) nyvinninger da hun presenterte sin første regjering for drøy fire år siden.

Nå skrotes altså denne posten.

– Vi er skuffa over det, sier Heidi Nordby Lunde, som er leder av Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Høyre.

– Men ettersom bistandsporteføljen nå flyttes fra utenriksministeren vil jo det frigjøre kapasitet hos henne som kan brukes til å følge EU tettere, legger Lunde til.

Statsministeren forklarer det slik:

– Uansett hvordan du deler på utenlandsfeltet, så vil det være noen krysningspunkter og noen gnisninger. Akkurat nå går Brexit på flere nivåer, det går på mange andre samarbeidsplattformer som allerede ligger hos utenriksministeren. Så dette er ikke unaturlig. Og det er en mindre portefølje og arbeidsbelastning enn hele det store utenlandsfeltet.