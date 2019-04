Hadia Tajik fikk se kontrakten til en Aleris-ansatt. Det skremte henne

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet innledet på landsmøtes siste dag. Hun stilte landsmøtesalen et enkelt spørsmål: Hvem er vi til for? Og fulgte opp med å vise til at arbeidere i Norge i 2019 fortsatt opplever å havne i konflikt med sine arbeidsgivere.

Hun viste blant annet til den pågående Aleris-rettssaken.

En av saksøkerne kom til henne på kontoret med kontrakten sin.

– Han sa: Jeg vil at Arbeiderpartiet skal vite dette her. Det som stod i den kontrakten er at hvis du jobber for Aleris så har du taushetsplikt om prosedyrebeskrivelser. Hva er prosedyrebeskrivelser? Det er dokumentene som beskriver måten man tar vare på folk. Husk at brukerne her er sårbare mennesker med rusproblemer eller psykiatriske problemer, fortalte Hadia Tajik.

Det stopper ikke der. Arbeidsfolk som bryter taushetsreglene må betale en bot til selskapet på 100.000 kroner.

– Dette er Norge i dag, folkens.

– Dette er ikke et arbeidsliv vi vil ha. Dette går vi til valg på: Arbeidsfolk må kunne varsle om prosedyrer uten å bli trua med bot. Det må være åpenhet om hvordan sårbare mennesker blir tatt vare på. Og når vi kan, så skal vi tilby velferdstjenestene selv. Ikke sett det ut til kommersielle aktører. Vi vil ha felles velferd på felles hender. De som jobber med velferd må få tilbud om faste, hele stillinger, mener Ap-toppen.

Snart ett år i streik

Alt er ikke rosenrødt i det norske arbeidslivet. En av streikene som pågår har snart vart et helt år.

– Fem ansatte i elektrofirmaet Traftec i Rogaland har streika siden juni i fjor. Det er 292 dager. De ber bare om tariffavtale. Bedriften sier nei. Vi er til for de ansatte i Traftec, var nestlederens budskap til forsamlingen.

Og hun kom tilbake til denne saken senere i talen:

– Vi skal ut og slåss for helt vanlige folk og deres liv. For arbeidsfolka i Traftec som er i streik. For Espen som var innleid og fikk fyken. For Amal som ville ha en god utdanning. For alle arbeidsfolk som trenger at noen er på parti med dem. De skal vi vise at vi er et godt, gammeldags arbeiderparti, var nestlederens klare tale.

Fikk sparken

Traftec streiker for tariffavtale. For en tid tilbake møtte Hadia Tajik en ung mann, Espen, som var innleid på en industribedrift og fagorganisert. Da han ble delegat på landsmøtet til Transportarbeiderne kvidde han seg for å fortelle om det på jobben. Da han kom tilbake fra landsmøtet var kontrakten terminert.

– Vi trenger deg ikke lenger, sa de til han. Og så leide de inn noen andre for å gjøre den samme jobben. Vi er til for gutter som Espen, sa Hadia.

Gratis skolemat

Hadia Tajik er glad for at landsmøtet nettopp hadde vedtatt å innføre et godt og enkelt skolemåltid til skolebarn:

– Det er et viktig vedtak fra landsmøtet. Noen steder er de i gang allerede. Mange har gratis lunsj til alle elevene. Dette tok vi opp på Stortinget allerede i fjor. Dette har vist seg å være en sak som skiller oss fra høyreregjeringa, mener Hadia Tajik.

– Da Høyre sin talsperson skulle forklare hvorfor Høyre ikke vil bruke penger på dette så sa han, og nå siterer jeg: «Vi har en sterk matpakketradisjon i Norge, og 86 prosent av elevene i grunnskolen har med seg matpakke hjemmefra». Interessant, sier hun:

– Så han hørte ikke at 14 prosent av elevene ikke har det? I et klasserom på 30 elever betyr det at minst fire av elevene ikke har matpakke. Det er ikke tilfeldig hvem de fire er. Det er stort sett de samme hver gang. De får dårligere konsentrasjon. De trives dårligere. De lærer mindre. Og det går utover de andre i klassen. For det gjør noe med alle når noen ikke har det bra, mener Ap-nestlederen.

– Dette er ikke de andres barn. Dette er våre barn. Derfor går vi til valg på at alle barn skal ha like muligheter og at alle barn skal få et måltid på skolen hver dag.

– På samme måte er det et mål med gratis SFO for de yngste. Og da starter vi med førsteklassingene, slik at ingen må gå hjem alene bare fordi foreldrene ikke har råd.