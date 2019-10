Det er fylkesleder i Viken Frp Liv Gustavsen, som bekrefter suspensjonen overfor Drammens Tidende fredag.

Ole Hovengen har vært politisk nestleder i Drammen Frp siden 2011, og var blant de 28 fra Frp som NRK skrev hadde vært aktive på facebookgruppen til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Drammens Tidende skriver at fylkeslaget i går fjernet Hovengen fra alle politiske verv i fylket, og at han er suspendert de neste seks månedene. Noe som igjen betyr at han ikke kan stille til gjenvalg i fylkeslaget i mars 2020.

Til Dagsavisen Fremtidensier Ole Hovengen at han ikke er informert om suspensjonen.

– Dette var ukjent for meg. Jeg har vært på hytta en stund, men jeg trakk meg fra fylkestyret selv for en ukes tid siden. Hvis det står i avisen er det rart at jeg ikke har fått beskjed, sier Hovengen.

Jon Helgheim, leder i Drammen Frp, hadde heller ikke fått med seg at Hovengen hadde blitt suspendert da Dagsavisen Fremtiden kontaktet han. Helgheim sier han tar kontakt når han har fått klarhet i hva som har skjedd.

Thomas Klingen, FpU-representant i fylkesstyret, sier han ikke var til stede på møtet der det ble bestemt at Hovengen skulle suspenderes, og at han ikke er kjent med hvorvidt Hovengen selv har trukket seg fra styret.

