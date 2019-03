Foreldrene var gjester under fredagens «Late Night Show» på SKUP-konferansen, skriver Medier24. Der fortalte de om presset de ble utsatt for da sønnen dukket opp i en IS-propagandavideo i Syria i 2014. Norsk-chileneren reiste til landet to år tidligere, etter å ha vært medlem av Profetens Ummah i Oslo.

«Slik ble han alles fiende» lød ett av oppslagene i norske aviser.

– Jeg vil snakke til alle dere journalister. Det er mye som er sagt og skrevet om vår sønn, og han blir framstilt som et monster. Han er ikke det. Bastian var kjærlig. Noen av dere skrev veldig mye vondt. Makten deres er enorm. Hvem kontrollerer makten dere har? Dere kan knekke en person. Vi som familie ble knekt, sa faren foran pressen.

Rundt samme periode ble farens andre sønn oppringt av en journalist som spurte om det stemte at Vasquez var drept. Broren ble rystet, men kort tid senere ringte journalisten tilbake og sa at det var falsk alarm.

– I den perioden hadde vi både angst og depresjon, sa faren. (NTB)

