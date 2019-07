I løpet av det siste året har interessen for togferie hatt en voldsom økning. Ifølge Christine Baglo i Visit Norway har økningen vært mest tydelig blant svenskene. Mellom april og juli i fjor var 3.527 svensker inne og sjekket Visit Norway sine tog-tips, mens 13.323 svensker har gjort det samme i tilsvarende periode i år. Det tilsier en økning på hele 277 prosent.

– Vi merker generelt en økt interesse for togreiser og kollektive transportmuligheter, og det har også blitt en del bra rundreisetilbud, sier Baglo, som inntil nylig var reisejournalist i Dagsavisen.

Hun kan fortelle at de også har sett en økning i interesse for togreiser i Norge blant dansker, nederlendere, tyskere, russere og nordmenn. Se tall nederst i saken.

– Det kan godt hende den økende interessen henger sammen med en økende miljøbevissthet og flyskam, men det er vanskelig å vite, sier Baglo.

I tillegg til at det har vært et fokus på miljøaspektene ved flyreiser, kan Baglo fortelle at både reiseguide-giganten Lonely Planet og flere andre medier har uttalt at flere av de norske togstrekkene er blant de vakreste i verden. Noe som kan føre til at flere turister får øyene opp for dette.

Første togferie i Norge

To som for første gang har valgt norsk togferie, er Pavel Novak og Katerina Hanusova fra Tsjekkia.

– Vi har reist rundt med tog i Indonesia, men dette er første gang vi gjør det i Europa, sier Novak.

De fikk anbefalt Norge som reisemål av noen venner, og målet for sommeren er nå å se Oslo, Åndalsnes, Geiranger og Bergen.

– Vi skal reise med tog på de strekningene vi kan, og ellers er planen å haike, sier Novak.

Den eneste utfordringen med togferie de hittil har møtt på, er å finne fram til riktig togspor og riktig tog.

– Men vi har møtt mange hyggelige folk som hjelper oss med å finne fram, så vi satser på at det skal gå bra, sier Novak.

De har valgt å reise kollektivt på grunn av pris, fremkommelighet og av miljøhensyn.

– Vi har dratt til Norge for å se naturen, så da må vi gjøre det vi kan for å bevare den også, sier Novak.

Landskapet man kan se på togturen mellom Myrdal og Flåm. Foto: Sara Johannessen/NTB scanpix

Ingen flyskam

Oddny Liv Skårland og Paula Sønsterud er også på togferie, og turen går til Åndalsnes hvor de skal besøke søsteren. De kan fortelle at de velger å ta toget fordi dette er enkleste og billigste løsning, men at de ikke har noen problemer med å velge fly dersom det er et bedre alternativ.

– Jeg skal til Bodø i september, og da skal jeg reise med fly, forteller Skårland.

– Har dere begynt å tenke mer på miljøet når dere reiser med fly?

– Jeg har hørt om det der, flyskam og greier, sier Sønsterud.

– Føler dere på noe flyskam da?

– Nei, egentlig ikke, sier Sønsterud.

– Men jeg flyr heller ikke så ofte.

Paula Sønsterud og Oddny Liv Skårland har valgt å reise med tog av praktiske grunner. Foto: Ina Pettersen Jevne

Interesse blant nordmenn

Selv om Visit Norway sine tall gjelder togferier i Norge, er det mye som tyder på at interessen for å reise med tog i utlandet også har økt.

Dagsavisen har tidligere omtalt Facebook-gruppen «Togferie», som 29. april i år hadde fått 7.000 medlemmer på en drøy måned. Gruppen som brukes til å dele tips til togferier, har nå fått hele 23.000 medlemmer.

Markedsdirektør Annette Skaarnæs i Entur opplever at flere nordmenn spør om reiser med tog i utlandet. Selskapet jobber med salg og distribusjon av togbilletter i inn- og utland. Hun kan fortelle at det i mai i år var solgt omtrent 900 interrailbilletter via selskapene Entur, Eurail og Silverrail. Noe som tilsvarer 18 prosent mer enn i fjor.

Slik har interessen for togreiser økt

Antall klikk på Visit Norways side om å reise i Norge med tog. Tallene er fra 1. april til 11. juli 2018 og tilsvarende datoer i 2019.

Dansker

2018: 1.082

2019: 3.538

Engelskmenn

2018: 13.795

2019: 21.872

Nederlendere

2018: 3.500

2019: 7.239

Tyskere

2018: 9.371

2019: 18.038