Flyskammen brer om seg, kunne Dagsavisen fortelle fredag. Mange vil derfor reise mer klimavennlig også på lengre turer. Et eksempel på det er facebookgruppa «Togferie», som har fått over 7.000 medlemmer i løpet av en drøy måned. Dette er med på å gjøre nattogene stadig mer aktuelle, men muligheten til å sove godt på toget i Norge, er fortsatt svært begrenset.

Utreder nattogtilbudet

– I dag er det 20 sovevogner til disposisjon i Norge, og disse er i bruk på de fire hovedstrekningene, forteller Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

– Hver vogn har 15 sovekupeer med to senger i hver, utdyper han.

Det innebærer at maksimalt 600 personer kan sove på togene i Norge på samme tid. Eller for å si det på en annen måte: 8.880 nordmenn må dele på hver av togsengene som finnes nå.

– NSB forteller om et belegg på mellom 70 og 95 prosent i sovevognene. «Det er i hovedsak Jernbanedirektoratet som bestemmer hvilke avganger vi skal kjøre» med dem, ifølge konserndirektør Arne Fosen i NSB. Betyr det at dere er fornøyd med dagens tilbud?

– Jernbanedirektoratet arbeider nå på eget initiativ med en utredning om framtidige nattogkonsept og vil kunne si mer om ulike muligheter når denne utredningen blir ferdig i høst, svarer Horrisland.

Over 30 år gamle

– Bakgrunnen er blant annet at dagens sovevogner snart er modne for utskifting, fortsetter Horrisland.

Det kan han trygt konstatere, etter som sovevognene ble produsert for mer enn 30 år siden, på slutten av 1980-tallet. De er dermed godt innsovet.

Verken For Jernbane eller Svenska Järnvägsfremjandet er fornøyd med tilbudet slik det nå framstår.

– Dagens park av sovevogner er liten og begynner å bli gammel. Det er behov for fornyelse og utvidelse, sier lederne av de to organisasjonene, henholdsvis Kjell Erik Onsrud og Christer Wilhelmsson, i en felles uttalelse.

De er også opptatt av den svenske regjeringens planer om bedre togforbindelser mellom Stockholm og kontinentet.

– Vi mener den norske regjeringen bør gjøre det samme, skriver de to.

Slik reklamerer NSB/VY selv for sine nattog med sovekupeer. Foto: NSB

Det svenske Trafikverket skal nå utrede muligheten for nattog med daglige avganger til flere europeiske byer. MDG mener vi fra norsk side bør følge opp dette med sovevogner på strekningen Oslo-Berlin.

– Da vil man for eksempel kunne sette seg på toget i Oslo klokka 18.00 og våkne i Berlin før klokka 9.00, argumenterer partiet i en epost til Dagsavisen.

MDG viser dessuten til at det var 290.000 reisende med fly mellom Oslo og Berlin i 2017, så markedsgrunnlaget synes å være til stede.

Også fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet ønsker mer snorking på norske tog, både innen- og utenlands, i stedet for høytflyvende klimautslipp.

– Nattog er et godt alternativ for mange. Problemet er at vi har for få vogner til denne trafikken nå. Til tross for høye priser (950 kroner per sovekupé) er vognene ofte utsolgt, særlig på Dovrebanen og Bergensbanen, påpeker Schlaupitz.

– Det vanlige i dag er tre sovevogner i hvert nattog på disse to banene og to på Sørlandsbanen. Vi har ikke gjort noen egen markedsanalyse, men det virker som det uten problemer kunne gått minst ei ekstra vogn i hvert nattog på Dovrebanen og Bergensbanen. Det er jo også logisk å tenke at det offentlige kunne stilt krav om noe lavere priser på sovevognene, noe som helt sikkert hadde skapt grunnlag for enda flere vogner på alle banene. I tillegg er det ønskelig å få i gang igjen nattog mot København og kanskje kontinentet, og da trengs det vogner også til dette, fortsetter Schlaupitz.

Nattogtilbudet vil bestå

Konkurranseutsettingen av jernbanen i Norge, vil føre til at nye selskaper inntar skinnegangen i store deler av landet. Go-Ahead har allerede vunnet kontrakten om Sørlandsbanen. Uansett hva slags planer de måtte ha, vil nattogtilbudet bestå, forsikrer Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

– I trafikkpakkene som omhandler Sørlandsbanen, Nordlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen er det stilt krav om at nattogtilbudet med sovevogner skal opprettholdes, opplyser han.

– Ved konkurranseutsetting av trafikkpakker blir fordelingen av sovevogner til nattogstrekningene identisk som i dag.

Om prisen forblir 950 kroner per sovekupé, enda høyere eller lavere, er derimot uvisst.

– Operatørene som vinner trafikkpakkene står fritt til å bestemme prisen på denne typen tilleggsprodukter, forteller Horrisland.

Her kan du sove

* NSB/VY har sovevogner på fire strekninger: Oslo-Trondheim, Oslo- Kristiansand-Stavanger, Oslo-Bergen og Trondheim-Bodø.

* Prisen for en sovekupé er 950 kroner, som kommer i tillegg til prisen for selve togbilletten.

* Hver sovekupé rommer to 75 centimeter brede senger med madrasser, dyner og puter.

* Det er tillatt med inntil to voksne og to barn per kupé.

* Det finnes strømuttak, håndklær, såpe og drikke­vann i hver kupé.

* Det er ikke tillatt med dyr i sovekupeene.

* Det er per dags dato totalt 20 sovevogner med 15 sovekupeer i hver av dem.