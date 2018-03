Innenriks

Fra Stortingets talerstol onsdag slo statsministeren fast at det finnes grenser for hva statsrådene kan si.

– Et regjeringsmedlem som har en plattform utgått av tre partier, skal forholde seg til det som er summen og det som er enigheten mellom de tre partiene. Da er man statsråd for tre partier, ikke bare for sitt eget parti, og det er den grunnleggende biten som jeg mener alle mine statsråder skal forholde seg til, sa Solberg i en replikkveksling med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VG skriver fredag at det skal det være første gang Solberg gir et så klart signal om hva som er akseptable ytringer fra hennes regjeringsmedlemmer. Hun la til at statsrådene skal ta hensyn til alle tre partiene i regjeringen og til hva som er regulert i regjeringsplattformen når de ytrer seg.

På spørsmål om Listhaug har gått ut over rammen for hvordan statsråder kan ytre seg, bekrefter Erna Solberg dette:

– Det har vært noen av de uttalelsene, inklusive den på Facebook, som også rammet Venstre siden de var uenige med regjeringen i den saken, sier hun til VG.

(NTB)

