Dette skjedde under den sjette klimamarkeringen utenfor Stortinget denne høsten, i protest mot regjeringens forslag til statsbudsjett. Her legges det opp til utslippskutt på 17,6 prosent fram mot 2030, mens FNs klimapanel har påpekt at det er behov for å nær halvere utslippene, sammenlignet med 2010, i løpet av de neste 12 årene.

– Skandaløst

– Skandaløst dårlig, var Lysbakkens vurdering av statsbudsjettet, før han dundret løs på oljeplattformpiñataen.

Slik han vurderer det, legger statsbudsjettet i stedet til rette for at oljedirektørene kan tjene seg enda rikere i årene framover, blant annet ved videreføringen av skatteregler som er svært gunstige for oljeindustrien.

Opprinnelig var en piñata en figur sammensatt av flere lag med papir og leire. For katolikker representerer den de syv dødssynder. Staven som brukes til å ødelegge den, representerer Guds styrke, ifølge Wikipedia.

Det var arrangørene av den sjette klimamarkeringen, Spire, Changemaker og KFUK-KFUM, som hadde skaffet til veie piñataen som forestilte en oljeplattform.

– Ekstreme utslipp

– Norge er et rikt og oljeproduserende land som i stor grad har bidratt til og fortsetter å bidra til klimaendringene, sa Idunn Lavik, sentralstyremedlem i Changemaker, i sin appell.

– Vi må ta innover oss de globale konsekvensene av våre ekstreme utslipp. Derfor trenger vi et storting som tør å dra Norge ut av oljeavhengigheten. Vi trenger et statsbudsjett som reflekterer ansvaret Norge har, og vi trenger handlekraftige politikere som tar kampen på alvor, fortsatte hun.

Hege Skarrud, leder i Spire, framførte et lignende budskap.

– Når skal politikerne forstå at klimaendringene må tas seriøst? Norge har et historisk og økonomisk ansvar for å løse klimaendringene. De som har minst, kan ikke være de som betaler mest. Norge må gjøre mer både her hjemme og internasjonalt, understreket hun.

Over en dusin organisasjoner har stått bak de ukentlige klimamarkeringene utenfor Stortinget denne høsten.