Av Alexander Vestrum og Kristian Skårdalsmo

Gjein orienterte fredag landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om at han fratrer sin stilling.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein.

Landbruks- og matdepartementet vil utnevne en fungerende administrerende direktør.

Rapport full av feil

I en rapport om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Men NRK avslørte at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet.

Mattilsynet beklager på det sterkeste det som har skjedd og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

Regiondirektøren i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

Avhengig av godt omdømme

Statsråd Olaug Bollestad opplyser at det er direktøren selv som har tatt valget om å slutte.

– Jeg tar hans ønske om å fratre til etterretning og vil takke ham for den jobben han har gjort for norsk matproduksjon gjennom åtte år, sier hun til NTB.

Bollestad understreker samtidig at det viktigste er Mattilsynets troverdighet, ikke minst i lys av den mye omtalte rapporten fra Rogaland.

– Vi er avhengig av at Mattilsynet har et godt omdømme, at det har tillit både hos bønder, produsenter av næringsmidler og mat, hos oss forbrukere og i det offentlige, sier hun.

Pollestad vil ha svar fra Bollestad

Geir Pollestad (Sp), som er leder i næringskomiteen på Stortinget, mener saken nå har tatt en dramatisk vending.

– Statsråden må komme til Stortinget og redegjøre for situasjonen i Mattilsynet så raskt som mulig, sier han til NTB.

Den aktuelle pelsdyrbonden, Per Olaf Lauvås, mener Mattilsynet burde ha ryddet opp for lenge siden.

– En forutsetning for å bygge opp tilliten er at vi må være enige om de faktiske forholdene og at rapportene stemmer overens med de faktiske forholdene. Vi forlanger ikke annet enn at det skal være korrekt, sier han til Nationen.

Bonden tror saken er mer omfattende.

– Alle vet at dette er større enn denne ene saken, sier han.

Politiet etterforsker

Torsdag ble det kjent at statsadvokaten i Rogaland har avgjort at Mattilsynet skal etterforskes i saken. Bonden anmeldte Mattilsynet, men anmeldelsen ble opprinnelig henlagt. Ifølge Stavanger Aftenblad er ansvaret for saken flyttet til Haugesund.

Bakgrunnen for det er at en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland.

Samme dag ble inspektørene, avdelingssjefen og regiondirektøren anmeldt av fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp), skriver Nationen. Regiondirektør Ole Fjetland sa da til avisa at han ikke har sett anmeldelsen, og at han tar det til etterretning.

Harald Gjein har ledet Mattilsynet siden juni 2011.

– Dette er en tung avgjørelse å ta, men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises, sier han.

– Jeg er stolt av å ha fått lov til å lede mine 1.250 medarbeidere som hver eneste dag går på jobb for å sikre et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt, fortsetter han.