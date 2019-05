Dette er de viktigste vedtakene på Frp-landsmøtet

Dette er blant vedtakene som ble fattet under Fremskrittspartiets landsmøte i helgen.

Foreldrepermisjon:

Fjerne dagens tredeling av foreldrepermisjonen og i stedet gi familiene full frihet.

Vaksiner:

Jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell for å minimere risikoen for meslinger og andre alvorlige sykdommer. Gi private barnehager lov å stille krav om vaksinasjon ved inntak.

Stille krav om at flyktninger og asylsøkere som ankommer Norge skal la seg undersøke for smittsomme sykdommer, som meslinger og tuberkulose. Helsesjekk skal skje innen 3 dager etter ankomst.

Utrede mulighet for å stille krav om nødvendig vaksinasjon ved innreise til Norge fra land med høy forekomst av smittsomme sykdommer, som eksempelvis tuberkulose.

Nettovergrep:

Bruke bistandsmidler til å avdekke overgrep mot barn i fattige land.

Medietilsynet

Legge ned Medietilsynet og la Kulturdepartementet overta tilsynets oppgaver.

Narkohund på videregående skole

Sette inn politihunder på videregående skoler som et tiltak for å forebygge narkotikabruk blant ungdom.

Norskkunnskaper i eldreomsorgen

Innføre nasjonale språkkrav som skal gjelde for alle ansatte i eldreomsorgen som ikke har norsk som førstespråk.

Pant på snusbokser

Utrede en mulighet for innføring av en panteordning på snusboksene

Kriminalomsorgen:

Økte tryggheten for fengselsansatte:

Gi fengselsansatte lov til å bære pepperspray. La fengselsansatte få operere med betjentnummer istedenfor eget navn av hensyn til egen sikkerhet.

Gi politiet plikt til å informere kriminalomsorgen om kunnskap om risiko for utagerende eller voldelig atferd og tilhørighet til grupperinger eller gjenger.

Havbruksnæringen:

Ikke pålegge sjømatnæringer nye særskatter og avgifter, herunder grunnrenteskatt, produksjonsavgifter eller lignende.

Syria-farere

Frps landsmøte vil DNA-teste foreldreløse barn av norske IS-krigere før de kan hentes hjem til Norge.

– Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge, heter det i resolusjon som ble vedtatt på Frps landsmøte søndag.

Vindmøller

Frp har landet på at kommunene skal ha siste ord når det gjelder bygging av vindmøller. Men i partiet er motstanden mot vindkraft sterk.

Vindmølledebatten ble den desidert lengste på partiets landsmøte, der to resolusjoner om saken, der ett forslag fra Oslo Frp tok til orde for full stans i all vindkraftutbygging på land, men heller satse på vindkraft til havs, var lagt fram.

(NTB)