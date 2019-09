Dale ønsker ikke å si noe om sine egne forventninger til partiets valgresultat, men har tro på at bompengeløsningen kan ha mobilisert flere Frp-velgere.

– Vi gikk inn i denne valgkampen med ned mot 6 prosent på enkelte målinger, men vi så vi gjorde et lite byks da vi presenterte bompengeløsningen, sier Dale til NTB.

Han sier at det har vært avgjørende for Frp å sitte i regjering for å få gjennomslag blant annet i bompengesaken.

– Det er en balanse mellom det å ta ansvar og å få gjennomslag for egne velgere, sier han.

Valgvake

Det var stille på Frps valgvake på Bristol hotell i Oslo da de første prognosene ble lagt fram.

I prognosene fikk Frp 7,8 og 7,9 prosents oppslutning. Blir valgresultatet som prognosene antyder, vil det bli Frps dårligste resultatet ved et lokalvalg siden 1991. Frp-nestleder Sylvi Listhaug erkjenner at partiet ønsker et bedre resultat.



Foto: NTB Scanpix

– Vi må analysere og se hva vi gjør rett og hva vi gjør galt, slik at vi kan få et enda bedre resultat fremover, sier Listhaug til NTB.

Frp-toppen sier at det er både fordeler og ulemper for partiet å sitte i regjering.

– Man får vist fram mange gode saker, men man må også ta ansvar for helheten. Men dette er først og fremst et kommune- og fylkestingsvalg, og vi må se hva slags resultat vi får, sier hun. (NTB)