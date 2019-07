Ber Erna Solberg ta offentlig avstand fra Trumps rasistiske ytringer

Donald Trump skapte oppstyr da han søndag skrev på Twitter at fire kvinnelige demokrater med mørk hud bør reise tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra».



Trump navnga ikke kvinnene, men refererte til de fire nykommerne i Representantenes hus, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Oppfordrer Erna å komme på banen

Nå har flere statsledere blant annet fra Canada og Storbritannia tatt offentlig avstand fra trakasseringen og rasismen som de mener bare bidrar til å forsøple den offentlige debatten. Marianne Borgen oppfordrer statsminister Erna Solberg til å gjøre det samme.



– Vi som er politikere og folkevalgte ledere har et enormt ansvar for å reagere og stoppe denne typen hatefulle, rasistiske og usaklige ytringer i sosiale medier. Derfor ønsker jeg sterkt at Erna Solberg kommer på banen og tar avstand, slik statslederne i Canada og Storbritannia nå har gjort, sier Borgen.

Politikernes ansvar

Mobbing og hatytringer på internett er et stort problem og Borgen mener det Trump sier er både uverdig og direkte farlig for det politiske klimaet.



– Vi vet at vi allerede har alvorlige problemer knyttet til hatefulle ytringer på nett. Men sosiale medier er her for å bli, politikere kommer til å bruke det mer og mer i framtiden da er det viktig å sette ned foten for hva man kan tillate seg, sier Borgen.



– Usaklige og hatefulle ytringer tar debatten til et farlig politisk sted, spesielt når lederen for en av verdens aller mektigste land bidrar til å flytte grenser slik Trump gjør. Da da er det vårt ansvar som politikere å bidra til å holde den retorikken på et anstendig nivå og helt naturlig at også Norges regjeringsleder tar tydelig avstand slik statslederne i Canada og Storbritannia nå har gjort, sier Borgen.

«Alle statsborgere er likeverdige»

– Det finnes ikke nasjonale grenser på internett. Og når vi vet hvor mange problemer som knyttes til hatytringer er det også viktig at den øverste politiske lederen i vårt land sier ifra. Det vil være et viktig, politisk signal også overfor nye generasjoner, sier Marianne Borgen.

Statsminister Erna Solberg, som var på et arrangement i Molde, svarte via tekstmelding følgende på Borgens oppfordring i går ettermiddag:



«Jeg mener at alle politiske diskusjoner, både i USA og i andre land, hadde hatt godt av å ta utgangspunkt i at alle statsborgere er likeverdige - med like rettigheter og plikter.»