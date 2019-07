Kim (34) og Benjamin (7) gravlagt: – Som et mareritt

Kim André Nielsen var 6. juli på familieferie med sønnen Benjamin, kona og datteren da bilen de satt i, kolliderte med et tog på en togovergang i Trustrup i Danmark.

– Det hele kjennes uvirkelig, som et mareritt vi bare ønsker å våkne opp fra. Men dette er den brutale virkeligheten. Det er det første dere tenker på når dere legger dere, og det første dere tenker på når dere står opp, sa prest Runar Liodden i en fullsatt Haug kirke i Hokksund.

Moren (32) og datteren (6) kom fra ulykken uten alvorlige skader, men ble innlagt på sykehus.

Les også: Planoverganger i Norge skal sikres for 120 millioner kroner

Splittet familie

I minneordet om Kim ble blant annet hans fotballinteresse trukket fram. Han har vært en viktig del av fotballmiljøet i Buskerud.

Liodden sa at en sammensveiset familie ble splittet.

– Benjamin ligger her på pappas arm i denne hvite kisten, sa presten.

Presten formidlet et ønske fra Kims kone om at hun ikke var redd for at folk skulle ta kontakt og snakke med henne om de avdøde.

Sju år gamle Benjamin var elev ved Hokksund barneskole.

Formidlet minneord

Forrige uke formidlet NRK et minneord fra familien, der det blant annet sto:

«Lørdag 6. juli skjedde det ingen noen gang kunne forestille seg at kunne skje. Vår fantastiske ektemann, far, sønn, bror, svigersønn og svoger, Kim André Nielsen og hans flotte familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle være en flott familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog traff bilen de satt i.»