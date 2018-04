Arne Strand: Sp-nestleder skaper «ufyselig debattklima»

Innenriks

I et innlegg på sin Facebook-side kritiserer Senterparti-nestleder Ola Borten Moe håndteringen av en mye omtalt sak om at Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande hadde sex med en yngre mann i et bryllup. Det skjedde for ni år siden, og både hun og mannen har bekreftet at begge samtykket.

– Vet hva som skjer

Ifølge Borten Moe føler den nå 26-årige mannen seg imidlertid «mistenkeliggjort for å ha fortalt sannheten av en av Norges mektigste personer», og konkluderer med at «det er ikke greit».

– Når Senterpartiets nestleder kommer med et sånt innlegg kun to timer før Venstres leder skal holde pressekonferanse om programmet for Venstres landsmøte som arrangeres til helga, da vet han veldig godt hva som skjer. Pressen blir mer opptatt av dette enn av sakene som skal opp på landsmøtet, sier Dagsavisens Arne Strand.

« Ufyselig debattklima »

Strand mener det er Ola Borten Moe som driver med noe som «ikke er greit» her.

– Kanskje mente han ikke å ødelegge opptakten til Venstres landsmøte. Men som politisk ringrev må han ha forstått at det kunne skje. Siden han er nestleder i Senterpartiet syns jeg han leder Senterpartiet inn i det jeg vil kalle et ufyselig debattklima. Han sier det handler om verdigheten til den yngre mannens familie, og det kan også være – men hvorfor ta det opp akkurat nå? Når saken egentlig ikke hører hjemme i den offentlige debatten i det hele tatt? Det er en forsimpling av den offentlige debatten, sier Strand.

– Dum ikke-sak

Strand er negativt overrasket over at det som lenge kun var et rykte, men nå er en bekreftet historie om to voksne mennesker som gjorde noe begge har bekreftet å ha vært med på, fremdeles dras fram.

– Jeg trodde dette kom til å dø ut etter at Trine Skei Grande trådde inn i regjeringen. Også da ble hennes gledesdag som statsråd for første gang overskygget av denne saken. Det skjedde samtidig som Siv Jensen (Frp) fikk spørsmål om Ulf Leirstein-saken, og Erna Solberg (H) om Kristian Tonning Riise. Men det er en stor forskjell, og det er at det var to virkelige og viktige saker. Leirstein-saken er uhyrlig, Tonning Riise-saken slett ikke bra. Men dette rundt Trine Skei Grande er kun en dum pinlighet, en ikke-sak.

