Ulf Leirstein trekker seg fra begge verv i Frp

NTB

– Det har den siste tiden vært et enormt medietrykk. Jeg går ikke god for alt som presenteres, men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, sier Leirstein i en uttalelse til NTB fredag kveld.

– Derfor velger jeg nå å trekke meg fra mine verv som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Dette gjør jeg for å skåne min familie og partiet, legger han til.

Upassende oppførsel

Leirstein innrømmet og beklaget onsdag upassende oppførsel. Bakgrunnen var opplysninger NRK viderebrakte om at Leirstein i 2010 sendte eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU.

Fremskrittspartiet hadde torsdag et kort møte med kilden til opplysningene. Partiets organisasjonsutvalg skal nå behandle Ulf Leirstein-saken, og kilden til opplysningene har sagt seg villig til å samarbeide med partiet.

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, støtter Leirsteins avgjørelse om å trekke seg.

– Jeg mener dette er en klok vurdering av Ulf av hensyn til hans familie og partiet. Jeg har stor forståelse for at han har tatt denne beslutningen, skriver Limi i en epost til NTB.

NTB får opplyst fra partiet at avgjørelsen om å trekke seg var Leirsteins egen, og at han ikke ble rådet til det av Limi eller andre i partiet. Sakene mot ham behandles nå av partiets organisasjonsutvalg.

Fremskrittspartiet hadde torsdag et kort møte med vedkommende som 14 år gammel fikk tilsendt pornografisk materiale fra Leirstein. Han skal ha sagt seg villig til å samarbeide med partiet for å komme til bunns i saken.

Tekstmeldinger

NRK kom fredag med detaljer om tekstmeldinger Leirstein skal ha sendt til en kvinne der han har foreslått sex med en da 15 år gammel gutt. Ifølge kanalen skal Leirstein ha sendt tekstmeldingene til partikollegaen i 2012.

Overfor NRK viser Leirstein til beklagelsen han sendte ut onsdag.

– Uten å kommentere alt som fremkommer, erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg, skrev Leirstein.