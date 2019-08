– Jeg tror ikke dette skader partiet fordi de aller fleste ser gjennom dette og ser at dette er suppe kokt på ideen om en spiker og ikke engang en spiker, sier Øystein Slette, ordfører i Enebakk.

– Det dette kanskje gjør er at alle som jobber på for sine lokale saker, blir oppgitt av at rikspressen igjen leverer en drittpakke mot Støre i en valgkamp. Men jeg tror at de også blir motivert, nettopp fordi de er så lei slike drittpakker, fortsetter Slette.

Det var NRK som onsdag meldte at Ap-lederen har et DNB-fond som via andre fond og selskaper er inne på eiersiden av Stendi, som tidligere var AlerisOmsorg. Støre selger seg nå ut av dette.

Ap-lederen har lagt som føringer for DNB-forvalterne at de skulle forvalte arven hans innenfor de etiske retningslinjene som brukes for å forvalte Oljefondet.

Dagsavisen har vært i kontakt med alle Aps ordførere. Av dem som har respondert er det en tydelig majoritet som ikke tror saken om Støre vil påvirke lokalvalgkampen negativt.

* 58 mener saken ikke vil påvirke saken negativt.

* 8 tror den kanskje kan påvirke valgkampen negativt i noen grad.

* 15 tror den kan påvirke valgkampen negativt.

* 13 vil ikke svare.

– Doktorer som spinner i Oslo

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen, er blant majoriteten som ikke tror saken vil påvirke lokalvalgkampen.

– Nei, det tror jeg ikke. Dette er en sak for doktorer som spinner i Oslo. Vi er over én million som har penger i fond, og vi følger ikke med på hva de pengene er investert i. Støre følger med, og når han oppdager at noe ikke er som det skal, rydder han opp, sier Hansen.

Kristina Hansen er ordfører i Nordkapp kommune. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Hun får støtte fra ordfører i Rakkestad kommune, Ellen Sofie Solbrække.

– Jeg tillater meg og si at dette er igjen et spekulativt angrep på Jonas, sier Solbrække.

Ordfører i Ringerike kommune, Kjell Børre Hansen, tror heller ikke at denne saken vil påvirke valgkampen spesielt negativt, men mener Ap samtidig har alvorlige utfordringer.

– Utfordringen Ap står ovenfor i valget handler mest trolig om andre faktorer, slik jeg ser det. Inntrykket er nok at det over tid har utviklet seg avstand i dialogen mellom velgere og parti. Situasjonen i nord er en indikasjon på dette, sier Hansen.

Aftenposten skriver torsdag om ordførerkandidaten i Andøy kommune, som ikke ønsker at Støre eller forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt besøker dem denne valgkampen. Aps oppslutning har falt dramatisk i kommunen etter vedtaket om å legge ned flybasen der, som Ap var med på.

Les også KOMMENTAR:Støres tabbe

– Kan oppfattes som dobbeltmoral

Ordfører i Sula kommune, Jim Arve Røssevoll, er blant dem som mener saken kan slå uheldig ut for partiet under valget 9. september.

– Ja, det kan det gjøre fordi rikspolitikk påvirker også lokale partivalg til en viss grad. Det er uheldig at det investeres penger i noe en er politisk imot. Det kan oppfattes som dobbeltmoral og skape et troverdighetsproblem, sier Røssvoll.

Ordføreren understreker samtidig at han ser på saken som en storm i et vannglass.

– Når en investerer i fond er det vanskelig å ha full oversikt over hvilke selskaper det investeres i. Hadde Støre helt bevisst kjøpt eierandeler i Aleris/Stendi hadde det vært alvorlig, sier Røssvoll, som synes det er uheldig at det graves i Støres økonomi hver gang det er valg.

– Det brukes i et skittent politisk spill. Hadde Støre vært høyremann hadde dette vært en ikke-sak, mener Ap-ordføreren.

– Går an å sette pengene på konto

Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, tror også saken kan bidra med å trekke ned i valgkampen.

– Fortjent eller ikke, jeg tror dette påvirker noen velgere i valgkampen. Dette er ikke positivt for Ap, og det handler om at det er en historikk her, sier Iversen.

Han viser til valgkampen 2017 da Dagbladet skrev om at Støre og Stein Erik Hagen investerte i samme boligprosjekt, hvor avisen avslørte at det var uryddige arbeidsforhold.

Her er ordføreren i Verdal, Bjørn Iversen, i samtale med Trond Giske på fylkesårsmøte til Trøndelag Ap. Foto: Ned Alley/NTB Scanpix.

– En kan jo spekulere i hvorfor disse sakene kommer før hvert valg. Samtidig er det Støre som har sluttansvaret her, sier Iversen og fortsetter:

– Jeg er redd dette hefter ved både Støre og Arbeiderpartiet. Jeg mener også at det finnes måter å plassere pengene på som fjerner risikoen fullstendig. Det går an å gjøre noe så enkelt som å sette pengene på en bankkonto, selv om jeg har forståelse for at det ikke gir samme avkastning.

Les også:Brundtland mener Støre har hatt uflaks

– Useriøs journalistikk

De fleste ordførerne bruker også anledningen til å peke på medias ansvar for at dette blir en stor sak, og mener valgkampen i altfor stor grad ha hatt et rikspolitisk fokus som ikke opplyser velgerne foran fylkes- og kommunevalget 9.september. Blant dem er Erik Skjervagen som er ordfører i Fyresdal kommune.

– Jeg mener dette er useriøs journalistikk. Hadde Støre investert direkte i Aleris hadde det vært en annen sak. Dette er en uhyggelig dårlig sak, som jeg håper ikke påvirker lokalvalget. Dessverre har riksmedia alt for stor innvirkning på hva folk stemmer på lokalt, sier Skjervagen.

