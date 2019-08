I første halvår er det registrert 12.945 narkotikasaker, som er 8,5 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.

Øvrige viktige utviklingstrekk er at hasj stadig oftere blir beslaglagt og har høyere styrkegrad. Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder kokain og det opioidholdige legemiddelet tramadol.

Videre fortsetter nedgangen i beslag av nye psykoaktive stoff, mens det store illegale markedet for medikamenter vedvarer.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kripos bemerker at utviklingen for kokain som vi ser i Norge, følger utviklingen i Europa. Økningen kan knyttes til en historisk høy produksjonskapasitet i Sør-Amerika og et transportregime til Europa som er særdeles godt utviklet og drives av organiserte kriminelle.

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring. Trolig er det illegale markedet for reseptbelagte medikamenter større enn vi har sett tidligere, sier Kari Frey Solvik, som leder seksjonen for narkotikaanalyse i Kripos.