800.000 nordmenn må belage seg på restskatt

Skattemeldingen er klar. 2,9 millioner nordmenn ligger an til å få penger tilbake, mens 800.000 sannsynligvis må betale restskatt.

Det opplyser foreløpig skatteberegning fra Skatteetaten.

De som får penger tilbake, får i gjennomsnitt 11.800 kroner. De som må betale restskatt, må i snitt betale 25.900 kroner.

Beløpene er foreløpige. Det er først når du får skatteoppgjøret at du får endelig beregning av skatt, påpeker skatteetaten.

Skatteoppgjøret blir klart mellom juni og oktober.

Les også: Pendlere med hybelkjøkken kan få skattesmell: – Vi har ryddet opp i regelverket, sier Siv Jensen

33,7 milliarder til gode

Totalt har nordmenn drøyt 33,7 milliarder kroner skatt til gode. Foreløpig beregnet restskatt er 20,6 milliarder kroner.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier det er viktig at alle sjekker skattemeldingen selv. Selv om meldingen er ferdig utfylt, kan det være opplysninger som ikke stemmer og fradrag som en kan gå glipp av.

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Vi mottar stadig mer informasjon om deg, men du er selv ansvarlig for å oppgi fullstendige opplysninger som er grunnlaget for å beregne skatten din, sier Holte.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

– Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere de, sier Holte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Påloggingstrøbbel

Etter at skattemeldingen ble gjort tilgjengelig onsdag kveld, var det så stor pågang hos Skatteetaten gjennom natten at innloggingen brøt sammen.

– Høy trafikk. Det er mange som vil se skattemeldingen sin nå. Prøv igjen om en stund, lød beskjeden noen timer på skatteetaten.no, men meldingen ble fjernet rundt 0.30 natt til torsdag. Klokken 6 om morgenen var det fortsatt problemer med innloggingen. Etter det NTB erfarer, fungerer Altinn som det skal, hvis man først kommer seg dit.

– ID-porten er for øyeblikket ustabil på grunn av svært høy trafikk i løsningen. Det jobbes med å løse problemet, lyder driftsmeldingen som ble lagt ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sent onsdag kveld. Torsdag morgen var det ikke kommet noen oppdatering om fremdriften. Difi har ansvaret for ID-porten, som er flaskehalsen tusenvis av nordmenn må gjennom for å komme inn på nettsidene til Altinn og se skattemeldingen.

Meldingen er første pekepinn for mange på om de skal få penger igjen eller betale restskatt etter skatteåret 2018.