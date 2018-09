60 aviser risikerer å gå dukken etter postomlegging

Innenriks

– Forslaget er helt vanvittig, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Klassekampen.

I løpet av høsten vil Stortinget avgjøre om Posten skal få lov til å gå ned til 2,5 omdelingsdager i uka, i stedet for fem som i dag.

Fra mediebransjen advares det nå kraftig mot denne omleggingen allerede fra 2020. Landslaget for lokalaviser (LLA) frykter at et sekstitall aviser må legges ned eller kutte så kraftig i kostnader at det blir nesten ingenting igjen.

I snitt distribueres om lag 15 prosent av landets abonnementsaviser med Postens bud. Den kristne avisa Dagen har stor geografisk spredning, noe som betyr at langt mer enn 15 prosent av opplaget blir distribuert med Postens bud over hele landet.

– Blir dette gjennomført, vil tilbudet til våre abonnenter bli fullstendig rasert. Og igjen er det de som bor i distriktene som får lide av sentraliseringen, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

Dersom mediebransjen selv skal overta ansvaret for de 585.000 avisene som i dag blir distribuert ukentlig med Posten, vil det trolig koste mellom 400 og 500 millioner kroner i året, ifølge en beregning utført av Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med landets tre store mediekonsern, som sammen driver distribusjonsselskapet Helt Hjem.

På landsbasis risikerer over 430.000 personer å miste tilgang til papiravisen dersom Posten ikke lenger kan benyttes, framgår det av en høringsuttalelse som Nationen, Mentor Medier og Klassekampen har levert i fellesskap. (NTB)