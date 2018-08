3 av 4 unge har delt nakenbilder av seg selv

Innenriks

I en undersøkelse utført av InFact/YouGov for UNICEF og Telenor, sier 40 prosent av de spurte at de har tatt nakenbilder av seg selv. To av tre har mottatt nakenbilder av andre. I undersøkelsen kommer det også fram at tre av fire har delt nakenbilder av seg selv med andre personer.

De som er med i undersøkelsen er mellom 18 og 20 år.

– At så mange ungdommer tar nakenbilder av seg selv, og at de deler bilder av seg selv og andre, er ikke overraskende. Dette ser ut til å ha blitt en del av ungdomskulturen. Likevel er det grunn til bekymring. Å oppleve å få bilder spredd og misbrukt mot sin viten og vilje er en grov integritetskrenkelse og også et brudd på barn og unges rett til privatliv som vi må få slutt på, sier Kristin Oudmayer, fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF.

Legger skylden på seg selv

Én av tre sier de ville skyldt på seg selv dersom private bilder kom på avveie.

– Det er overraskende at det er flere som selv tar på seg skylden for at eget nakenbilde kom på avveie, enn å skylde på den som faktisk sendte det videre. Det er trist at unge tenker at «den som er med på leken, må tåle steken», når det er den som videresendte bildet som har gjort noe galt. Det er viktig at den som rammes ikke opplever å sitte alene med ansvaret, men at han eller hun spør om hjelp til å takle situasjonen, sier Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor.

35 prosent av de spurte angrer på at de har tatt eller sendt et nakenbilde av seg selv, og 63 prosent sier de ikke vil gjøre det i framtida.

– Siden 2009 har vi i skoleturneen vår Bruk Hue snakket om hvor viktig det er å tenke seg om før man tar og deler bilder. Likevel ser vi at svært mange deler både nakenbilder av seg selv og andre. Derfor utvikler vi nå Bruk Hue videre, med særlig fokus på nettvett og nakenbilder. I tillegg inviterer vi foreldre til vår Digitale Foreldreskole hvor vi har eksperter og verktøy som gir gode råd til foreldre som kanskje synes det er litt kleint å snakke med barna om dette, sier Brodtkorb.

Straffbart

Å ta, oppbevare og dele nakenbilder av andre kan være straffbart. 93 prosent av de spurte sier at de er klar over dette. 95 prosent sier de vet at man kan bli straffet etter den såkalte «barnepornoparagrafen» §311 for å ha oppbevart eller formidlet nakenbilder av personer under 18 år.

– Ungdommen er åpenbart klar over at det de gjør er ulovlig og risikofylt, men likevel skjer det i utstrakt grad. Det betyr at vi må jobbe med ungdommens holdninger og hva slags konsekvenser dette kan få for den enkelte. I tillegg må de få mer kunnskap om privatlivets grenser, og egne og andres rettigheter. Dette er ikke et ansvar som hviler på skolen alene. Foreldre og foresatte må være tydelig til stede i barn og unges digitale hverdag, vise interesse, omsorg og selv være gode forbilder og veiledere, sier Oudmayer i UNICEF.