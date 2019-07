Mandag er det åtte år siden Norge ble rammet av terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya. I Tønsberg er det planlagt en markering ved minnesmerket som står ved Hotel Klubben, men i løpet av natten har noen tagget et hakekors midt på minnesteinen, skriver Tønsbergs Blad.

Les også: «Det var ingen naturkatastrofe. Det var et politisk attentat»

Tønsberg kommune Bydrift opplyser til avisen litt over klokken 7 mandag morgen at de har fått vasket bort det meste, og at alt vil være borte til markeringen.

Det var forbipasserende på vei til jobb som oppdaget hakekorset og meldte fra til kommunen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Denne motbydelige handlingen viser hvor viktig det er at vi fortsetter å markere 22. juli, og at vi hver dag står opp for demokrati og bekjemper alle former for ekstremisme, skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Twitter.

Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte, melder NRK. Det er opprettet sak på skadeverket.

Les også: Mann anholdt etter å ha forstyrret Solbergs 22. juli-tale