Tar grep mot smitte og bygger som planlagt i Drammen

Drammen Eiendom KF er byggherre og Peab er entreprenør for byggingen av Drammens første fotballhall på Åssiden. I en pressemelding opplyser de at ekstra forsiktighet og nye rutiner gjør at arbeidet på byggeplassen i liten grad forsinkes av koronaviruset, og at de følger tidsplanen som er lagt for Åssiden fotballhall.

– Oppstart på prosjektet var fire dager etter at Regjeringen påla en rekke innskrenkninger for norsk næringsliv. I den første fasen av arbeidet skal det graves og støpes, før arbeidet med å reise selve bygget etter planen starter i mai, opplyser partene i en pressemelding.

Ligger foran skjema

Åssiden fotballhall får en størrelse på rundt 4.700 kvadratmeter. Hallen skal inneholde en spilleflate på 48 ganger 60 meter og garderobeanlegg, og vil bli brukt både av skole og av idretten i området. I forbindelse med utbyggingen skal utendørs arealer i tilknytning til hallen rustes opp, og det blir opparbeidet ny adkomst fra Buskerudveien.

– Dette er et av i alt fire store prosjekter vi har nå. I tillegg har vi arbeid i gang på en rekke mindre byggeprosjekter. Arbeidet på disse prosjektene går som planlagt, og det er noe vi er godt fornøyd med. Drammen Eiendom KF har stor tro på at god planlegging vil bidra til at vi klarer å holde fremdriften i dette prosjektet til tross for den kritiske situasjonen hele byggenæringen nå står i, sier utbyggingssjef Erik Mathiassen i Drammen Eiendom KF som mener Peab sin oppfølging av anbefalinger om smittevern på byggeplass er eksemplarisk.

Partene har allerede arbeidet sammen i to måneder for å sikre god fremdrift i prosjektet.

– Vi har hatt en god prosess og er fornøyd med at vi foreløpig ligger noe foran tidsplanen. For oss som entreprenør er det viktig å gjennomføre prosjektene som planlagt, innenfor de nye HMS-tiltakene som er satt, sier prosjektleder Ole Gøran Hansen i Peab.

Partene mener at de koronaforebyggende tiltakene som er igangsatt vil bidra til at de vil klare å åpne hallen som planlagt, i desember 2020.

