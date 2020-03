Solberg: Skoler og barnehager blir stengt til over påske

Saken er oppdatert

Av NTB-Johan Falnes og Kristian Skårdalsmo

Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske. Det samme gjelder de andre smitteverntiltakene som ble innført 12. mars.

Statsminister Erna Solberg (H) har omtalt tiltakene som de mest inngripende som har vært gjennomført i fredstid i Norge. Men uten tiltak kan helsevesenet bli overbelastet på kort tid, advarer hun.

– Derfor kan vi ikke gi opp. Kampen mot viruset må fortsette, sier hun.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) påpeker at økningen i antall nysmittede i Norge nå ser ut til å være stabil. Det kan være et tegn på at tiltakene har begynt å virke.

– Men det er for tidlig å være sikker, sier Høie.

– Vi kan ta det som en oppmuntring på veien, men vi kan ikke slippe opp. Vi må holde fast, og vi må holde ut, sier han.

Ber folk holde avstand

Samtidig skjerpes tiltakene for å begrense den fysiske kontakten mellom folk.

I det offentlige rom bør man holde minst én meters avstand til andre, sa helseminister Bent Høie (H) da han presenterte de nye tiltakene på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Heller ikke dette gjelder de som er i familie eller bor sammen.

Forlengelsen betyr at barnehager, skoler og universiteter vil fortsette å holde stengt fram til 13. april.

Det blir heller ikke gjort noen endringer i reglene for karantene og isolasjon. Det betyr at folk som har vært i utlandet, eller som har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, skal holde seg i karantene i 14 dager. Personer som har påvist smitte, skal isoleres.

I tillegg oppfordres nordmenn til å ha hjemmekontor og unngå kollektivtransport i den grad det er mulig.

Følger opp anbefaling

Helsedirektoratet sier nordmenn må forberede seg på at hele 2020 blir annerledes.

Deres mål er nå å «slå ned» koronaepidemien i Norge. Direktoratet har derfor anbefalt regjeringen å fortsette med de drastiske smitteverntiltakene.

– I dag er målet vårt å slå ned koronaepidemien så langt vi kan, sa Guldvog på en pressebrifing tidligere tirsdag.

Det overordnede målet er å komme i en situasjon der hver person som får koronaviruset i Norge, i gjennomsnitt smitter færre enn én ny person. Da vil smitten over tid gå tilbake.

– Det er et krevende mål å oppnå, men vi kan ikke gi det opp i dag, sa Guldvog.

Oppdaterte scenarioer

Bakteppet er oppdaterte scenarioer fra Folkehelseinstituttet (FHI). De viser at antall smittede i Norge kan øke svært raskt hvis regjeringen lemper på tiltakene nå.

I en situasjon med få eller ingen effektive tiltak vil koronaviruset ifølge FHIs beregninger spre seg eksponentielt – det vil si med økende fart – i befolkningen. FHIs beregninger viser at det i så fall kan bli snakk om opptil 223.750 smittede allerede den 13. april.

I et slikt scenario kan opptil 4.260 personer trenge sykehusinnleggelse og 580 intensivbehandling.

Viser det seg derimot at tiltakene virker, kan de første lempningene komme når påsken er over. (NTB)

