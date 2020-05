Slik er Ødegaards nye treningshverdag

Mandag formiddag startet Sociedad-spillerne gruppetrening i tråd med oppmykingen av smittevernreglene spanske myndigheter har innvilget toppfotballen, melder Lokalavisen El Diario Vasco.

Dermed er fase to av den trinnvise veien tilbake til kampaktivitet igangsatt. Fortsatt ligger det samtidig strenge føringer på hva Ødegaard og lagkameratene ikke kan gjøre.

Sociedad-trener Imanol Alguacil skal ha planlagt i alt seks økter med gruppetrening denne uken. Samtlige har start klokken 09.30 og gjennomføres bak lukkede dører.

Ikke-utmattende

Som følge av lettelsene som er gjort i smittevern-reglementet skriver El Diario Vasco at det nå er åpning for å gjennomføre «trening som består av individuelle oppgaver av fysisk og teknisk art, så vel som ikke-utmattende taktisk trening i grupper på opp til ti spillere». Avstand skal samtidig opprettholdes.

I Real Sociedad vil de ulike treningsgruppene gjennomføre øvelsene på omgang. Så langt det lar seg gjøre skal det unngås å gjøre bruk av mer enn 30 prosent av treningsområdet.

Ødegaards klubb skal angivelig sikte seg inn på å gjennomføre gruppetreningene på ulike treningsbaner, slik at de ulike gruppene aldri møtes på samme bane eller benytter det samme utstyret.

Tross strenge regler markerer mandagens oppmyking et nytt steg i riktig retning for spansk fotball, ti dager etter at det igjen ble åpnet for individuelle treninger.

Vil ha kamp-bonanza

Det er fortsatt geografiske ulikheter i Spania med hensyn til i hvilken grad de generelle smittevernreglene i samfunnet er lettet på. Det påvirker ikke fotballen.

Klubber som Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid kan i likhet med Real Sociedad trene i grupper på ti, til tross for at det fortsatt foreligger ekstra strenge virusrestriksjoner for hovedstadsregionen og i Catalonia.

Det er skissert et firetrinnsprogram for en restart av fotballen i Spania. Neste fase er trening i enda større grupper enn ti spillere, og i det siste trinnet vil myndighetene tillate utendørsaktiviteter med færre enn 400 personer til stede. Da vil La Liga-sesongen kunne spilles ferdig for tomme tribuner.

Ligaens toppsjef Javier Tebas har ved flere anledninger sagt at 12. juni er dagen det siktes mot med hensyn til å gjenoppta kampaktiviteten. Tebas vil ha kampene spredt utover slik at det spilles seriekamper hver eneste dag når ballen begynner å rulle.