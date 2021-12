Denne fyringsmetoden er verst for klimaet: – Feil fyring kan gi store konsekvenser

– I utgangspunktet er ved en CO₂ nøytral oppvarmingskilde, sier Øyvind Skreiberg, forsker på termisk energi ved SINTEF. Det kommer veldig an på både hvordan du fyrer og type vedovn du har hvorvidt den kan kalles klimavennlig. Sammenlignet er elektrisitet avhengig av hvor og hvordan den er produsert for å kunne si noe om klimanøytralitet.

Så hvordan bør man helst fyre for å få det mest miljøvennlig?

– For å få det mest miljøvennlig bør man for det første følge bruksanvisningen på ovnen. Der står det ganske bra med tips.

En populær metode for å holde varmen over natten, hvor man fyller opp ovnen med ved og setter lufttilførselen til et minimum, bidrar mer til lokal forurensning. Dette skyldes at man slipper ut mer partikler blant annet i form av svevestøv.

– Varmepumpe og vedfyring er i utgangspunktet komplementære. Varmepumpe fungerer dårlig når det er veldig kaldt. Derfor vil det være smart å fyre med ved når det er veldig kaldt.

En positiv effekt av vedfyring er at du avlaster strømnettet og dermed også reduserer strømprisen for den jevne nordmann. I tillegg, hvis flere fyrer med ved, vil man ha mindre behov for å bygge ut strømnettet, som i seg selv legger til kostnader ved strømmen.

– Også er det jo en annen opplevelse, det å fyre i peisen har en egen kosefaktor.

Vedprisen har økt i vinter i takt med etterspørselen. Men det koster også mer å produsere tørr ved på vinteren enn det gjør på sommeren. (Terje Bendiksby/NPK)

Bytt ut gamle ovner

– Utskiftning av gamle vedovner har vist seg å ha en stor effekt, sier Skreiberg. Det påvirker både nærmiljøet, egen helse og miljøet ved at det slipper ut mindre partikler i atmosfæren. Samtidig som man får utnyttet mer av energien fra veden.

Ifølge Miljødirektoratet er vedfyring det største lokale bidraget til dårlig luft i byer og tettsteder på kalde dager. Den gode nyheten er at utslippene av svevestøv går ned i takt med at de gamle ovnene skiftes ut.

– De gamle ovnene må ut og da er tilskuddsordninger en god ting, sier Skreiberg. Dette er veldig varierende fra sted til sted og utbytningen kunne ha skjedd fortere hvis tilskuddene var høyere. Men først og fremst er det jo snakk om bevisstgjøring om at man bør bytte ut disse ovnene. Feil fyring kan gi store konsekvenser.

Tilskuddsordning forsvinner

Drammen kommune har i 2021 hatt en tilskuddsordning for utskiftning av eldre vedovner, men den gjelder bare fram til nyttår. Da har du kunnet søke om maksimum 5.000 kroner per boenhet. Ordningen gjelder for å bytte ut gamle vedovner, det vil si ovner fra før 1998, til rentbrennende vedovner, varmepumper, pelletsovner eller lignende.

– Det var i utgangspunktet en ordning som ble satt i gang for å bedre luftkvaliteten i Drammen, sier Emma Elisabeth Enhuus, miljørådgiver i Drammen kommune. Videre sier hun at i og med at ordningen ikke er avsluttet enda har vi ikke fått sett effektene av den.

– Vi har fått veldig mange søknader i år, dette har variert litt fra år til år.

På dette tidspunktet kan hun ikke si med sikkerhet om de kommer til å fortsette med en slik ordning.

Varierte vedpriser

Simen Gjølsjø ved Norsk Institutt for bioøkonomi (Nibio) sier at ved strøm utnytter man hundre prosent av energien, mens ved vedfyring utnytter man, sett at man har en ny rentbrennende ovn, 75 % av energien. Mye av varmen går blant annet opp i pipa. Dette er noe man må tenke på når man regner ut prisen per kWh

– Prisen på ved er markedsstyrt og har gått opp en del i det siste. Også fordi det er dyrere å produsere tørr ved på vinteren enn det er på sommeren.

Det varierer kraftig på hvor mye det koster for en 40 litersekk med ved. Alt fra 65 kr til nærmere 200 kr. Det vil si at hvor og når du kjøper ved har store konsekvenser for hvor mye det koster å varme opp boligen din. Alt fra 80 øre per kilowattime til langt over kronen.

Hvordan fyre mest effektivt

Tenn på fra toppen og ned

Følg instruksene på vedovnen

Gran er fin opptenningsved – bruk også opptenningsbriketter.

