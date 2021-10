Blir kalt dum i ny Jagland-bok: – Føler meg trygg på hvem som hadde stukket av med seieren i en IQ-test

Ifølge VGs anmeldelse får særlig Jens Stoltenberg svi i andre bind av Jaglands selvbiografi, «År i fred og ufred». Jagland røper at han stemte SV ved stortingsvalget i 2013, og skriver at bombingen av Libya var den utløsende årsaken.

Stoltenberg får også kjeft blant annet for at han, som Nato-sjef, var pådriver for at medlemsland skulle øke militærbudsjettene i tråd med Donald Trumps krav.

En annen som får unngjelde er nåværende gruppeleder for Drammen Frp og stortingsrepresentant for Buskerud fra 1997 til 2013, Ulf Erik Knudsen.

Thorbjørn Jagland Thorbjørn Jagland da han kom ut med forrige bok, «Du skal eie det selv». (Terje Bendiksby/NTB)

– Ikke den skarpeste kniven

I boka gjengir Jagland denne uttalelsen fra Knudsen i 2006: «Nå er det snart på tide at noen sparker passive innvandrere i baken så de kommer seg opp av godstolen. Det nytter ikke å sitte på Fjell og si stakkars meg».

Jagland mener Knudsen nøret opp under en stadig økende polarisering i samfunnet, og skrev følgende:

«Polariseringens yppersteprester, blant annet i mitt eget valgdistrikt, fikk gode kår som følge av polariseringen ute i verden. Drammen er en av byene i Norge med størst innvandrerbefolkning. Mange av dem bor i en blokkbebyggelse på Fjell».

Drammens Tidende spurte om Knudsen ikke ved slike utsagn skapte større avstand mellom etniske nordmenn og innvandrere. Hans svar var: «Kan det bli større avstand enn i dag?».

Jagland avslutter sin bolk om Knudsen slik:

«Dette kom fra stortingshold, riktignok ikke fra den skarpeste kniven i skuffen. Men det var et alvorlig tegn i tiden at selv folkevalgte hadde et slikt forskrudd syn på verden».

[ Tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland stemte SV i protest ]

Knudsen: – Ynkelig

I en SMS til Dagsavisen Fremtiden skriver Ulf Erik Knudsen at han ser på på angrepet fra Jagland som et «desperat rop om oppmerksomhet»

– Jeg synes det er ynkelig å slenge skitt til en redeligere kollega.

Når det gjelder Jaglands fremstilling av ham som mindre intelligent, svarer Knudsen:

– Jeg vil ikke gå ned på hans nivå og karakterisere hans kunnskap, men jeg føler meg trygg på hvem som hadde stukket av med seieren i en IQ-test.