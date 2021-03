Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

Leni Aurora Brækhus / FriFagbevegelse

Fra februar 2019 til forrige uke har Nav brutt personvernet for nær 400.000 personer, opplyste etaten selv forrige uke.

SVs representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Solfrid Lerbrekk, reagerer kraftig på at Nav igjen har gjort en feil som rammer brukerne, og at det ikke ble oppdaget før to år var gått.

– Denne saken føyer seg inn i rekken av overtramp som skaper større mistillit til systemet og til Nav. Deling av personopplysninger er basert på samtykke overalt ellers, hvorfor gjelder ikke dette også for brukere i Nav?, sier hun til FriFagbevegelse.

I to år har Nav har stilt krav om at arbeidssøkere som får oppfølging fra etaten, inkludert de som mottar dagpenger, skal registrere CV på arbeidsplassen.no, hvor de automatisk har blitt tilgjengelige for arbeidsgivere.

Hensikten har vært både å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft og at det skal være lettere for arbeidssøkere å få jobb, ifølge Nav.

– Folk skal føle seg trygge på at vi behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. Vi er derfor lei oss for at vi i dette tilfelle har brutt denne tilliten. Vi har vurdert hvorvidt vi har hjemmel i lov til å gjøre CV-er for personer som er under oppfølging av Nav, tilgjengelig for arbeidsgivere på arbeidsplassen.no, og vi har kommet til at det har vi ikke, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en epost til FriFagbevegelse.

Forrige uke stengte Nav selv nettstedet, varslet Datatilsynet og informerte om personvernbruddet.

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer

Drammenser og leder av AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen, var tidlig ute og ytret bekymring på vegne av personer med hemmelig adresse.

Nav har siden bekreftet at ingen som lever under hemmelig adresse med kode 6 eller 7 i Folkeregisteret, er rammet. Disse kodene betyr «strengt fortrolig adresse» eller «fortrolig adresse», og er et beskyttelsestiltak for personer som er spesielt utsatt for trusler.

Thoresen er glad for denne bekreftelsen fra Nav, men poengterer at det er flere enn disse personene som har tatt grep for å sørge for at deres kontaktinformasjon ikke skal være tilgjengelig for andre.

– Hva med andre som av ulike grunner har valgt å ha skjult adresse og telefonnummer? Det er her den store fadesen kan ligge, sier Elisabeth Thoresen til FriFagbevegelse og fortsetter:

– Det skal litt til før du får kode 6 og 7, og det er flere som ikke ønsker å være søkbare, som ønsker å ha kontroll på hvem som har deres telefonnummer og adresse.

Alle teleselskapene har plikt til å tilby tjenesten hemmelig nummer til sine kunder. Det innebærer at telefonnummeret holdes skjult når de ringer, og at informasjon om nummer, navn og adresse ikke gis til allmennheten, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Vi har fått inn en melding fra en dame som er fortvilet. Hennes CV er gjort tilgjengelig for arbeidsgivere og hun har hemmelig telefonnummer, fordi hun har vært utsatt for vold og trusler, sier Thoresen til FriFagbevegelse.

«Jeg har selv sørger for at mitt telefonnummer ikke kommer opp med navn. Og derfor kan ingen finne min adresse knytta til mitt navn eller telefonnummer. Jeg har selv fortalt saksbehandler at jeg har vært utsatt for familievold og trusler i jobb. Tross dette tvang hun gjennom cv som skulle fylles ut. Jeg er fast ansatt i X så det er jo tull å legges ut som jobbsøker. Jeg har jo jobb, og var sykemeldt med sykepenger», skriver kvinnen.

Thoresen forteller om en annen som har tatt kontakt på Facebook, som sier han hadde bedt spesifikt om at Nav ikke gjorde hans CV synlig.

– Det har heller ikke blitt hørt, sier Thoresen som er bekymret for at dette gjelder flere.

SVs Solfrid Lerbrekk deler denne bekymringen. Hun mener det er svært alvorlig dersom personer som holder telefonnummer og adresse hemmelig, er rammet, selv om de ikke har kode 6 eller 7 i Folkeregisteret.

– Det er kjempealvorlig. Hvis du har grunn til å holde telefonnummer og adresse hemmelig, er det alvorlig om dette har blitt delt av Nav, sier SV-politikeren.

Thoresen i AAP-aksjonen stiller også spørsmål om hvorfor mennesker som har nedsatt arbeidsevne og ikke er en reell arbeidssøker, i det hele tatt skal være tilgjengelige for arbeidsgivere på denne måten.

Nav-sjefen kan ikke si hvor mange klager Nav har fått

FriFagbevegelse har gjort Nav-direktøren kjent med eksemplene over og AAP-aksjonens og SVs bekymring knyttet til personer som har gode grunner til å holde sin kontaktinformasjon vekk fra offentligheten.

– Kjenner Nav til at personer som spesifikt har bedt om at kontaktinformasjon ikke deles, av grunner som nevnt over, likevel har blitt rammet i denne saken?

– Vi jobber nå med å få full oversikt over saken. Det er for tidlig å si noe om hvilke henvendelser vi har fått fra personer om deling av CV-en deres, svarer Nav-direktør Hans Christian Holte.

Han kan heller ikke si hvor mange klager Nav har fått fra brukere i forbindelse med personvern og arbeidsplassen.no.

Han forklarer at de som er berørte av personvernbruddet er personer som har vært registrert hos Nav som arbeidssøkere i toårsperioden etter lanseringen av arbeidsplassen.no i februar 2019. Inkludert dagens nesten 200.000 arbeidssøkere under oppfølging, blir totalen om lag 400.000 personer

– De som er berørt, får i disse dager informasjon om hva som har skjedd og at deres CV nå kun er synlig for dem og for Nav. Per i dag har 190.000 fått brev om dette.

– Har det vært mulig å bli holdt utenfor søk, annet enn for dem med kode 6 eller 7?

– Veileder kunne gjøre CV-en tilgjengelig for arbeidsgivere dersom det var ønskelig, og de kunne sørge for at CV-en ikke ble synlig for arbeidsgivere, svarer Holte.

Han forklarer videre at det i Navs fagsystem er en rekke kategorier eller statuser som avgjør om en bruker ble synlig eller ikke for arbeidsgiverne.

– Dette for å ivareta brukere som ikke var aktuelle for formidling på gitt tidspunkt, sier Holte og fortsetter:

– Sykmeldte blir ikke registret som arbeidssøkere, og CV-ene deres er derfor ikke tilgjengelig for arbeidsgivere. CV-en til personer som mottar AAP ble heller ikke automatisk synlig for arbeidsgivere.

AAP-mottakere ikke automatisk tilgjengelig

Holte forklarer videre at AAP-mottakere alltid vil kunne se egen CV på arbeidsplassen.no, men at det ikke innebærer at de automatisk har vært tilgjengelig for søk fra arbeidsgivere.

– For disse brukerne lå det en melding i systemet om at potensielle arbeidsgivere ikke kunne se CV, og brukeren ble bedt om å ta kontakt med veilederen sin dersom de ønsket å bli tilgjengelige, sier Nav-direktøren.

Han forklarer at det kan være flere årsaker til at brukere i AAP-løpet ble tilgjengelig for deling med potensielle arbeidsgivere. For eksempel kan dette være når en bruker nærmer seg sluttfasen av AAP-perioden og skulle begynne å søke jobber.

– Når brukeren mottar AAP i perioden som jobbsøker, ble AAP-mottakerens CV automatisk tilgjengelig for kandidatsøk og formidling fra Nav. Dette fordi AAP-mottakeren i denne perioden anses som reell arbeidssøker, sier Holte.

– CV-en til AAP-mottakere som fortsatt har nedsatt arbeidsevne etter at de er ferdig med sin arbeidsavklaring, vil ikke være synlig for arbeidsgivere, legger han til.

Hvilke personopplysninger i CV-ene har arbeidsgiverne hatt tilgang til?

Ved å søke på yrker, kompetanse og geografi, har arbeidsgivere som har logget seg inn på arbeidsplassen.no kunnet se navn, bosted, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, utdanning, arbeidserfaring, annen erfaring, kurs, førerkort, godkjenninger (sertifiseringer og lignende), språk, sammendrag, oppgitte kompetanser og jobbønsker.

I tillegg har det vært mulig for arbeidssøkerne å skrive opplysninger inn i et fritekstfelt i CV-en. Og Nav kan ikke utelukke at noen jobbsøkere skrevet sensitive opplysninger her, har Holte forklart til nettstedet Børsen.

Forventer full opprydning

SVs Solfrid Lerbrekk stilte tidligere i uka et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) der hun ba ham utrede om Navs arbeidsrutiner knyttet til personer under hemmelig adresse og andre som av ulike grunner ikke ønsker å oppgi personopplysninger.

Nå forventer hun at arbeids- og sosialministeren sørger for full opprydning etter Navs omfattende personvernbrudd.

– Jeg forventer at han gir en ettertrykkelig og tydelig beskjed til Nav om at etaten må følge regler som andre i samfunnet. Og at han gir dem en kort frist til å rydde opp. Vi kommer til å følge saken tett, sier Lerbrekk.

Isaksen har foreløpig ikke svart på hennes skriftlige spørsmål.