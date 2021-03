Evas kjøkken er nominert til Gullfjæren: – Har ingen ambisjoner om å vinne

Før helgen ble interiørdesigner Eva Klokkerud nominert til den prestisjetunge interiørprisen Gullfjæren. Det var hennes eget kjøkken som utløste jubel hos juryen.

– Jeg skjønte ingen ting. Plutselig begynte folk å nominere meg, og her om dagen lå det beskjed fra juryen i Gullfjæren med «gratulerer, du har fått finaleplass», forteller Eva Klokkerud som har vært drammenser siden 1998.

– Dette er jo en utrolig opptur og inspirasjon for videre arbeid med både mine mange prosjekter, eget hus – og instagramkontoen min Viventedesign, sier Eva.

Interiørinfluencerne er nominert innen 13 ulike kategorier, som Eva er i kategorien Årets kjøkken. Vinnerne er valgt ut av en fagjury, og juryformann er Halvor Bakke, kjent blant annet fra TV3 og «Eventyrlig oppussing».

– Jeg har ingen ambisjoner om å vinne – de andre finalistene har jo mange flere følgere på Instagram. Men jeg synes det er veldig gøy, likevel. Det betyr jo at folk har lagt merke til meg og det jeg gjør, sier Eva, som har fått massevis med lykkeønskninger og heiarop etter finaleplassen.

Her er Evas kjøkken, som hun nå kan få heder og pris for under utdelingen av Gullfjæren. Foto: Privat

Populært på Instagram

Eva Klokkerud er i kjøkkenfinalen sammen med tre andre sterke konkurrenter: skavangergaard, interior.maria og sylvistua.

I normale ikke-koronatider, pleier det å være stor markering med fest og prisutdeling når Gullfjæren deles ut, og billettene rives vekk, men denne gangen blir det en digital prisutdeling i juni.

Det var sist sommer at Eva lagde sin egen Instagramkonto, med sitt interiørfirmaet sitt: Vivente design.

– Egentlig lagde jeg den for fem år siden, men jeg gjorde ikke så mye ut av den. Men så tenkte jeg at nå gønner jeg på.

– Jeg gikk faktisk på et kurs i Instagram, hvor de sa at man ikke skulle være redd for å legge ut bilder fra eget hjem. Men for meg satt det langt inne, fordi jeg var litt redd for at kunder skulle tro at det kun er den stilen jeg kan hjelpe med. Men jeg kan hjelpe alle, og jeg vil gjøre Drammen vakrere, sier Eva.

Kjøkkenet rommer kos og hygge for både to- og firbente. Foto: Privat

– Gir økt livskvalitet

– Er det mange private som tyr til profesjonell hjelp?

– Ja, og det er de som gjerne vil ha det fint og er ute etter hjelp for kanskje å definere sin egen stil. Og de som ikke har tid til å ta alle valgene selv – det er jo så mye å velge blant. Og det handler ikke om min smak som mange tror, jeg må liksom «inn i hodet på folk».

– Hvorfor er så mange opptatt av interiør, slik du ser det?

– Interiøret betyr mer enn bare det vi ser. Vi vet at omgivelsene og fargene vi omgir oss med betyr mye for både overskudd, søvn, arbeidskapasitet og trivsel. Her i vårt nordiske klima tilbringer vi svært mye tid innendørs, og da blir omgivelsene både på jobb og hjemme desto viktigere, tror Eva, som mener at en praktisk, vakker og personlig helhetsplan for hjemmet kan gi økt livskvalitet.

Eva har hatt interesse for interiør så lenge hun kan huske.

– Da jeg flyttet inn på 39 kvadratmeter på 90-tallet, malte jeg veggene mine sjokkrosa. Form og farger har alltid vært viktig. Jeg så tidlig at det er viktig å trives i sine omgivelser, da har man det bra. Men jeg tok utdanningen i voksen alder.

Hun har også en del bragder å vise til som interiørdesigner. En av de største er Quality Spa & Resort på Norefjell, som åpnet for noen år siden.

– I tillegg til å jobbe med interiøret der oppe, designet jeg faktisk en egen møbelkolleksjon til hotellet. Problemet for hoteller er jo at etter hvert som stoler og sofaer trenger å byttes ut, har de kanskje gått ut av produksjon. Derfor lagde vi vårt eget, så når de nå trenger å skifte ut noe, lager fabrikken det de trenger, forteller Eva som jobbet med interiøret på Norefjell i over fire år.

Hun har også hatt andre spennende og spesielle jobber, både for privatkunder og for firmaer. Et av dem var for en kunde som skulle bygge et spektakulært anlegg i havgapet i Nord Norge.

God stemning er viktig, og det kan man lett skape med et stearinlys. Foto: Privat

– Ta vare på så mye som mulig

Eva og hennes Vivente Design startet opp for drøyt 20 år siden, og etter hvert har hun utviklet driften fra bare å være farge og løsningsorientert, til selv å forhandle produkter og varer innen interiør, som tekstiler, tepper og diverse produkter.

– Jeg tar hele pakka, som jeg pleier å si, ordner alt fra gulv til tak.

Kundene hennes kommer fra drammensregionen, naturlig nok, men hun har også kunder fra typiske fjellhytte-steder, som for eksempel Beitostølen og Gaustadblikk. Men også Voss, Lofoten og Nevlunghavn er steder hvor Eva har nedlagt flid og tid på kunder som ønsker seg interiørhjelp til sine hus og hytter.

– Hva legger du mest vekt på i ditt eget hjem? Du har nylig flyttet inn i et gammelt hus – kan man gjøre hva man vil eller bør man lytte til huset?

– Ja, jeg synes det er viktig å ta vare på så mye som man kan i et gammelt hus. Men det betyr ikke at man ikke kan tilføre moderne elementer. Man må ikke bli slave av huset, som jeg kaller det, men tenke seg godt om før man gjør endringer, slår Eva fast, og forteller om masse jobb med sitt eget hus.

– Her var det dessverre ingenting igjen av det gamle fra 1890. Men vi har funnet ut hvor de opprinnelige vinduene var plassert, og forsøkt å gjenskape det slik det opprinnelig var. Vi hadde lyst til å føle at vi bodde i et gammelt hus, sier Eva, som er i full gang med nye prosjekter, samtidig som hun holder på i eget hjem.

– Hva nå, hvordan kan de som heier på deg se deg videre i konkurransen om å vinne Gullfjæren for Årets kjøkken?

– Folk spør hvordan de kan stemme på meg, men det vet jeg faktisk ikke enda. Jeg får vel nærmere informasjon fra arrangøren, ler Eva.