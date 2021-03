På dette treningssenteret er ikke bråkete ungdomsgjenger velkomne: – Vi vil ikke ha dem her

I januar åpnet Åskollens første treningssenter på Nøsted brygge langs Drammensfjorden. Det er Jørn Ove Walstad Hansen og kona Hilde Walstad Hansen som driver senteret. Og tilbudet er ettertraktet.

– De siste 10 dagene har vi hatt 30 nye innmeldinger, forteller Jørn Ove, som ikke er noen nybegynner i treningsbransjen. På 90-tallet var han med å starte det som ble Drammens første Sats-treningssenter. Pokalene bak resepsjonen er utmerkelser han har fått i karate-karrieren sin. Han har 40 NM-titler og syv kongepokaler, som er den høyest rangerende premien i norgesmesterskapet i karate. Den siste kongepokalen vant han i 2017.

Treningssenteret på 260 kvadratmeter med treningsapparater og frivekter er i sammenheng med sportskarateklubben WH Sportskarate Drammen, som Jørn Ove har drevet et års tid.

– Vi begynte med et lite treningsrom der de som trente karate kunne gjøre noen styrkeøvelser utenfor timene. Men så fikk vi forespørsler fra folk som ikke var medlemmer av klubben om å bruke treningsrommet. Siden det ikke er et annet treningssenter på Åskollen, valgte vi å rive veggen til nabolokalet, for å lage mer plass.

Men man trenger ikke å være ihuga karateentusiast for å være medlem av treningssenteret.

Senteret har startet opp med flere klassiske saltimer, som yoga, styrketimer og core-timer.

– Per dags dato har vi kun én sal til gruppetimer, og den blir ofte brukt til karate på kveldene. Men vi har mulighet til å utvide lokalene våre med 200 kvadratmeter, så du skal ikke se bort fra at det kommer noen flere saler til klassiske gruppetimer etterhvert.

I tillegg planlegger Jørn Ove å tilby timer i den japanske kampsportgrenen jujutsu, så snart smittesituasjonen blir mer forutsigbar.

Jørn Ove Walstad Hansen er et kjent navn i karate-Norge. Sportskarateklubben WH Sportskarate Drammen med tilhørende treningssenter startet han da han var lei av å pendle til klubben i Bærum. Foto: Emma Huisman Moskvil

På hils med medlemmene

Det er blitt mandag formiddag, og stille i lokalene. Inn døra kommer en mann med treningsbag. Han løfter rutinemessig ut et par treningssko fra en hylle i resepsjonen.

– Hei, Jan Erik, roper Hilde Walstad Hansen mot den nyankomne, som hilser tilbake.

– Her er vi på fornavn med de fleste, forklarer hun.

Jan Erik Tøftum fra Skoger trener karate og egentrening seks dager i uka på senteret.

– Jeg trente på Sats Strømsø før, men dette er nærmere hjemme og har mindre trafikk. Det var så mye folk på Sats at jeg trente halv ti på kvelden for å slippe køen. Det er også fint å kunne trene her når datteren min trener karate i nabosalen, forteller Jan Erik, som gjerne slår av en prat med Jørn Ove og Hilde etter treninga.

– Vi vil folk skal føle seg hjemme her, og at de blir sett. Det er viktig for oss, forteller Hilde.

Jan Erik Tøftum fra Skoger synes det er fint å slippe trafikken han kjenner fra de store treningssentrene. Under dagens økt var han alene i salen. Foto: Emma Huisman Moskvil

Tillater ikke bråkete ungdomsgjenger

Men følelsen av tilhørighet kan også bikke over til en opplevelse av eierskap. Slik Jørn Ove erfarte i sommer, da han kom inn dørene på senteret. Musikken dundret over høyttaleranlegget, og i salen sto ungdommer Jørn Ove aldri hadde sett før.

– To av guttene som var medlemmer fortalte at de hadde tatt med seg noen kompiser på prøvetime, men medlemmer kan ikke bare tilby noen prøvetime uten å ha sjekka med oss. Da var det bare rett ut.

Opplevelsen har bidratt til at senteret er forsiktig med å tillate store ungdomsgjenger adgang til senteret.

– Flere medlemmer har vært bekymret for at det skal utvikle seg en ungdomsgjengkultur her, der ungdomsgjenger på seks stykker kommer hit og skråler og oppta treningsapparater i flere timer. Det skal de ikke trenge å tenke på, forklarer Jørn Ove.

– Hvor går grensen for hvem som får trene flere sammen? Får tre voksne kamerater eller venninner trene sammen?

– Mange voksne kommer hit for å trene sammen med venner, men da står de på hver sin mølle og samarbeider litt i salen. Det jeg snakker om er guttegjenger som vi vet er høylytte og tar seg til rette. Det er det vi ikke vil ha. Hvis jeg ser at det kommer fem stykker inn og herjer, sier jeg at tre av dem må gå. Det høres kanskje hardt og brutalt ut, men de skremmer bort andre medlemmer.

– Kan ikke det utarte seg til diskriminering av ungdommer, som blir bedt om å gå fordi de er ungdommer?

– Jeg synes ikke det er diskriminerende. Skremmer de bort andre medlemmer, så vil vi ikke ha dem her.

Oppdatering: I den opprinnelige saken sto det at Jørn Ove i fjor sommer kastet ut ungdommer som tok seg til rette på senteret, lekesloss i sofaen, spilte musikk på høy guffe og tok med seg venner som ikke var medlemmer på trening. Opplysningen om lekeslossing i sofaen var uriktig, og er fjernet fra saken.

Treningssenteret har flere apparater for kondisjonstrening, i tillegg til frivekter og styrkeapparater. Foto: Jørn Ove Walstad Hansen