Grete har solgt naturbarnehagen: – Tok valget med tristhet og lettelse

Klokkergården kultur- og naturbarnehage på Spiraltoppen er en av Drammens mest særegne barnehager. Siden 2007 har ildsjel og eier Grete Nordli drevet barnehage i den gamle klokkergården, og barnehagen har vært blant dem som har scoret best på blant annet utearealer og barnas trivsel.

Nå gir Nordli seg. Fra og med fredag som var - altså 5. februar - er det kjeden ULNA som eier og driver barnehagen.

– Det har vært med både tristhet og lettelse at dette har skjedd. Jeg er veldig glad i barnehagen, barna og personalet. Men jeg ville sikre at det er jeg som legger linjene videre, på vegne av personalet, og barnehagens drift og filosofi. Jeg vet at det er veldig viktig for personalet, og at foreldrene også ønsker at vi skal fortsette på den veien vi er i gang med, sier hun.

Hun er bltit 72 år, og skal over i pensjonistenes rekker.

– Det er mye jeg vil gjøre. Jeg vil nok være en del her i barnehagen, og ha oppgaver her. Og jeg skal være mye ute. Kanskje jeg kan begynne å male litt igjen. Og sy... Jeg vil skrive litt om alle måtene jeg har tenkt på som barnehagedriver. Det kunne jeg tenkte meg.

Ville ikke selge til kjede

Kjeden som har kjøpt barnehagen er ULNA. Det er en pedagogdrevet kjede som eier 22 barnehager i Norge. I en pressemelding opplyser de om at barnehagen vil beholde navnet, driftsformen og innholdet som i dag.

– De har måttet garantere at det ikke blir endringer. De ansatte skal fortsette med samme rettigheter og betingelser. Det har vi fått garanti på. De er medlem av Private Barnehagers Landsforbund, så da er de bundet av avtaler om pensjon og tariff. Slik var det også da jeg drev, sier Nordli, og legger til:

– Det var veldig viktig for meg. Jeg er veldig glad i folka her oppe. Det har vært tøft, dette her.

Hun forteller at hun ikke egentlig ønsket å selge til en kjede.

– Men sånn situasjonen er nå – med de økonomiske rammene for barnehager… det er så stramt, at de færreste vil drive en barnehage alene. Og være eneeier sånn som jeg har vært.

Vanskelige vilkår

Dagsavisen Fremtiden har flere ganger tidligere skrevet om at Drammen har blant de laveste tilskuddene til private barnehager i landet - noe som også betyr at de er blant kommunene som bruker minst på sine egne barnehager. For de private får det samme som kommunen bruker per hode i egne barnehager.

Nordli vil ikke si så mye om dette, men påpeker at kommunen får stordriftsfordeler, siden de eier og driver mange barnehager.

– Da kan du få noe mer for pengene. Men når du driver alene, er det vanskelig. Alle slår seg sammen i kjeder, for å oppnå økonomisk sikkerhet. Det er synd at det er blitt sånn, sier hun.

Tilskuddsordningene har endret seg kraftig siden hun først begynte å drive barnehagen i 2007.

– Situasjonen er ganske annerledes enn da jeg åpnet barnehagen for 14 år siden. Da kunne jeg ha en ekstra stilling, og ha en annen mulighet til å gjøre det jeg syns var viktig for god kvalitet. Det er personalet, de voksne som er sammen med barna, som er viktgist for kvaliteten.

Viderfører filosofien

Nordli forteller at det var sentralt for henne at de som tok over ville videreføre både driften, pedgagogikken og filosofien til barnehagen.

Klokkergården er en natur- og kulturbarnehage, med en tankegang om å se barna som hele mennesker:

– Vi har nok hatt en litt annen filosofi og mye ideologi i vår pedagogikk. Vi har som mål å drive en livskraftig barnehage. Det handler om bærekraft, skaperkraft, livskraft. Vi er opptatt av både natur, økologi, økosofi. Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer med og gode opplevelser med natur og kultur, og menneskemøter, sier hun.

Hun opplever at hun og de nye eierne har mange av de samme verdiene når det gjelder barn og barnehagedrift.

– Det var derfor jeg kunne slå meg til ro med dette, fordi de har mange av de samme målene og samme måte å drive barnehage på. At de tar vare på de lokale barnehagene, og det de har i bunn for driften. At de snakker om psykisk helse og robuste barn.

