Rekordtidlig: Om få dager får du norske jordbær i butikken

Hvem: Bjørn Ekeberg (52)

Hva: Gårdbruker

Hvorfor: Rekordtidlig start på jordbærsesongen for Ekeberg Myhrene, en av Norges største jordbærprodusenter

Jordbærene får daglig pleie, og hver eneste plante har sin egen selv-vanningspinne. (Elisabeth Helgeland Wold)

Vi spør like godt, når kommer de første jordbærene i butikken?

– I begynnelsen av juni blir det jordbær å finne i butikkhylla.

Men kan du si nøyaktig dag?

– Ok, da – 3. juni klokka 14, hehe.

Er det rekord, og når startet dere opp i fjor?

– Ja, dette er rekord, vi pleier å være klare litt seinere, med storproduksjon fra om lag 10. juni, det starter jo alltid litt i det små, og så øker det fortløpende på utover.

Men mange lurer sikkert på om dere kan garantere den optimale, rike norske smaken når bærene er ferdige så tidlig?

– Ja, det er klart vi kan! Du fikk smake sommeren 2020, gjorde du ikke? Og hva syntes du om bæra den gangen?

De var himmelsk gode!

– Det er de samme bæra vi har nå også, og jo lengre dagen er, jo bedre blir smaken.

Men før vi går videre, dere er Ekeberg Myhrene, altså to gårder som samarbeider?

– Ja, Ekeberg Myhrene er et samarbeid mellom Simen A. Myhrene og meg. Vi var en av de aller første som kom i gang med jordbærproduksjon under duk i Norge.

Ja, kan du fortelle litt om produksjon av jordbær i plasttunneler?

– Vi kan tilby jordbær fra starten av juni og fram til frosten kommer i september og kanskje starten av oktober. Å dyrke under duk gir oss en mer stabil produksjon, og forsikrer oss mot vær og vind, frilands-dyrking, som vi drev med tidligere, kan være litt lotto. Hver eneste plante har sin egen, lille selv-vanner. Vi er opptatt av minimal bruk av kjemi i sin produksjon, så de setter ut egne nyttedyr, rovmidd. Rovmidd bekjemper insektet Trips, som er plantenes største fiende, så slipper vi å sprøyte.

– Det blir stadig flere, men vi er ikke mange, sier Bjørn Ekeberg, den ene halvparten i Ekeberg Myhrene AS, som produserer jordbær i plasttunneler helt til slutten av september. (Elisabeth Helgeland Wold)

Og siden dere er to gårdbrukere som driver sammen, så gir vel også det noen fordeler?

– Jada, vi har hver våre oppgaver og avløser hverandre når vi er på ferie. På den måten kan vi leve et ganske normalt familieliv ved siden av å være gårdbruker. Det har alltid vært samarbeid blant bønder, og dette blir mer og mer vanlig. Det lover godt når vi ser til neste generasjon, med tanke på at det er familievennlig.

Folk er bekymret for tørken på Østlandet som varte i noen uker, og om det har påvirket deres produksjon?

– Nei, siden vi har kunstig vanning så det gjør egentlig ingen forskjell hos oss, vi må jo tilføre vann uansett vær fordi vi dyrker under duk. I Sylling får de vann fra Holsfjorden og vi på Ekeberg får vann fra Bremsa.

Hvordan blir sommeren etter to år med pandemi?

– Vi håper jo alle folka som hjelper oss med plukking kommer på plass i år, det er vi ganske sikre på nå. De kommer fra Polen og Vietnam for det meste. Den største utfordringen under pandemien, var jo nettopp det at vi nesten ikke hadde noen til å plukke. Men vi greide det etter hvert, med en del fra Flyktningtjenesten og skoleungdom og en gjeng fra Ukraina. I år kommer det bare én av ti fra Ukraina, for de har ikke mulighet. Vi har totalt 60 til 70 plukkere i høysesongen.

Bjørn Ekeberg i Skoger i Drammen er sammen med kollega Simen A. Myhrene i Lier snart klare med årets første jordbær fra Ekeberg Myhrene. I år starter jordbærsesongen rekordtidlig. (Elisabeth Helgeland Wold)

Hvordan ser du på årets sesong, blir det storproduksjon?

– Ja, det gjør det. Vi regner med å produsere 360 tonn i år, og det er rekord, vi pleier å ligge på 300–350 tonn.

Hvem selger Ekeberg Myhrenes jordbær?

– I hovedsak er det Bama, som distribuerer over hele landet, men vi har også egne gårdsutsalg, både her hos Ekeberg i Skoger og hos Myhrene i Sylling.

Vi har også noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Fint vær, masse jordbær og glade kunder!

Hvem er din barndomshelt?

– Faren min, han var jordbær- og melkebonde.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tar meg en fest, en ordentlig bygdefest.

Er det forskjell på bygdefest og byfest da?

– Ja, vi er mye bedre til å feste på bygda enn i byene, hehe.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For matberedskap!

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det må bli med kona mi, det da.

