– For noen er konspirasjonsteorier litt som religion

Hvem: Sara Høydahl (21) fra Svelvik

Hva: Youtuber, influencer og TV-profil.

Hvorfor: Lager videoer om konspirasjonsteorier og krimsaker, og har over hundre tusen abonnementer. Dukker opp i serien «Ekte» på TV2.

Hei, Sara! Mange kjenner deg jo fra Youtube-serien din «ForsvinningsFredag», som du blant annet vant «Gullsnutten» for. Når var det egentlig interessen for forsvinnings– og drapssaker startet?

– Jeg tror at jeg stort sett alltid har vært fascinert av det, men det var først da søsteren min introduserte meg for «CSI» da jeg var åtte år at interessen bare ble større.

Jeg kan se for meg at du bruker en del tid på research for å sette deg inn i de ulike sakene. Hva er det lengste du har brukt?

– Jeg brukte nesten ett år på både Orderud-saken og Nokas-ranet. Da var det jo selvfølgelig andre prosjekter på siden, men da jeg lagde miniseriene var det mye planlegging og tid som for eksempel gikk til å komme i kontakt med Veronica Orderud.

Er det en spesiell sak som du har blitt ekstra opptatt av?

– Det må være Therese-saken fra Drammen, da det er en lokal sak for meg. Men også Orderud- og Madeleine McCann-saken er veldig spennende.

Blir du dratt inn i «boblen» når du undersøker?

– Jeg kommer alltid inn i boblen! Med enkelte videoer bruker jeg kun et par ukers research, så er jeg liksom ferdig. Men i periodene hvor jeg undersøker masse og lager miniserie – da føles det ut som hele livet mitt blir konsumert i det. Da er det bare det det går i, og ofte samtaleemnet venner må regne med!

I tillegg lager du videoer om konspirasjonsteorier, som i stor grad dreier seg om å stille seg kritisk til den sannheten vi allerede kjenner til. Tror du at du er mer kritisk til nyheter og informasjon nå, enn det du var før du begynte å jobbe med det?

– Jeg tror nok det er mange av de som tror på teoriene som gjør det, men personlig vil jeg heller stole på myndighetene og det jeg har lært gjennom hele livet. Jeg er mer fascinert fremfor å faktisk tro på det. Men man har jo lyst å tro, for det hadde vært utrolig spennende dersom det faktisk stemte!

Tror du det er derfor konspirasjonsteorier har blitt så utbredt?

– Ja, jeg vil nok sammenligne det med religion, selv om det selvfølgelig går mye dypere, men mange søker etter tilhørighet. Derfor tror jeg at de som ikke er religiøse, men trenger tilhørighet - ofte finner sin plass i den verdenen.

Så du tror ikke på dem selv, altså?

– Nei, det har hendt at jeg får forklaringsbehov og må legge ut en instastory hvor jeg forklarer at jeg ikke nødvendigvis tror på teoriene jeg tar for meg. Jeg liker jo å lese og vite om tankene som finnes i samfunnet. Men jeg merker at folk tror at jeg tror på det selv. Derfor er det viktig for meg å legge fram flere sider, for å ikke skape et ekkokammer. Jeg sitter for eksempel ikke her og tror at Titanic aldri sank. Jeg synes bare det er vanvittig fascinerende og kult fordi det er ukjent, men det skal mye til for å overbevise meg om at en konspirasjonsteori stemmer.

Hender det at du får kritikk for videoene du deler med følgerne dine?

– Jeg fikk veldig mange kommentarer på videoen om månelandingen. Da var folk veldig raske på avtrekkeren med: «så dum du er som tror på det her». Jeg tror jo ikke at månelandingen er falsk, men synes at det er interessant hvordan noen kan se det på den måten. Det handler mye om at man ser det man vil se, og at flere havner i «kaninhull» ved å finne bevis på at det stemmer.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er de små tingene i hverdagen. For eksempel at solen skinner, at jeg kan ha en koselig samtale med en venninne eller spise en sykt god middag - det er det som utgjør hverdagen. I senere år har jeg lært meg å sette pris på de små tingene, og ikke basere livet mitt på de store tingene.

Hvem er din barndomshelt?

– Jeg har lyst til å si Justin Bieber.

Hvorfor akkurat han?

– Fordi han var den første kjendisen som satte skikkelig spor hos meg. Det er noe helt spesielt med å være konsert og grine som en 14-åring.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med? Er det forresten nå du skal si Veronica Orderud?

– Du, det har jeg allerede gjort faktisk! Eller vi har stått sammen i heis hvertfall, haha!

Oi, det er morsomt! Hvem skulle det vært da?

– Shit, det er mange. Jeg ville nok stått fast i heisen med en litt eldre person, som kan lære meg masse om livet. Kanskje mormor?

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg tror jeg misliker mest at jeg i enkelte situasjoner kan bry meg mye om hva andre tenker om meg. Det er nok en konsekvens av at jeg jobber med sosiale medier, som gjør at man hele tiden må jakte etter klikk og «likes». I sosiale settinger hvor jeg for eksempel får et kompliment kan jeg noen ganger tenke: «mener du det egentlig?» Man stiller spørsmål med folk sine intensjoner, og det kan jo gå utover meg selv og andre.

Er det noe du angrer på?

– Jeg føler ikke at jeg angrer på noe særlig, for alt er jo bare ting som har gjort meg til meg. Det er i så fall bare teite ting jeg har gjort mens jeg har drukket alkohol.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, det er gøy! «Omgitt av idioter» har gitt meg mye. Jeg har lest den to-tre ganger, fordi jeg er så fascinert over ulike personlighetstyper og hvordan man kan møte mennesker. Den anbefales!

