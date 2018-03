Lokale nyheter

Den konnerudfødte designeren Magnus Voll Mathiasen (MVM) er inne på eiersiden, sammen med brygger David Johannesen og partnerne som nylig gikk inn i Picasso (Svensefjøset, Rekord bar og Frukt & Grønt). Johannesen står for brygget, og Mathiassen for det visuelle og markedsføringen. Men er det ikke nok mikrobryggerier nå?

– Jo, det er et ganske mettet marked. Men så har det seg sånn at de som gjør dette, ser at bryggerinæringen har plass i ekstra nisjer. Det vi brygger er sånt øl som bryggeren liker, litt mer lettdrikkelig og lett.

Dere lanserer ølet på boks, er dette noe nytt?

– Logistisk er bokser bedre enn flasker. Ølet er også mer holdbart på boks, og mer miljøvennlig. Det er en trend nå, og kan virke litt farlig å hoppe på, siden folk er vant til flasker – men vi satser på at forbrukerne venner seg til det. Bokser begynner bli standard internasjonalt, sier Mathiassen.

Øl er ulovlig å markedsføre, hvordan skal dere selge dere inn?

– Det er vanskelig å nå gjennom på de tradisjonelle måtene, så vi er avhengige av jungeltelegrafen og tar det på gefühlen. Designet er en vri på klassisk boksdesign, men mer minimalistisk. Og så vil vi signalisere at ølet er lettdrikkelig.

Mellanøl

I kveld skal lanseringen markeres med godt lag for venners venner. Et par dager gjenstår fremdeles når brygger David Johannesen utdyper hva han liker overfor Dagsavisen Fremtiden:

– Jeg liker ølet som du kan drikke mye av uten å bli full – men fremdeles gir en god smaksopplevelse.

Jeg er opptatt av at vi kan lage et øl som konkurrerer på smak og som kanskje holder 3,5 eller 3,8 prosent slik at det er mulig å sitte og nyte tre øl, og så reise seg og fortsette dagen, sier han.

I Sverige får ikke butikkene selge øl med alkoholprosent over det et såkalt «mellanöl» holder.

Myk start

Ølslippet får en myk start denne helga: Et par utesteder, blant dem Rekord og Papirhuset, har allerede ølet på tapp, og Disko regner med å få boksene inn i butikk etter hvert.

– Men det handler om etterspørsel, og tar litt tid, sier bryggeren.

