Lokale nyheter

Er du mellom 13 og 21 år, og har lyst til å lære av Drammens egen graffiti-mester? Torsdag 5. oktober kl. 12–18 kommer Eric Ness Christiansen til Portåsen I Mjøndalen med graffiti workshop.

– Eric Ness Christiansen har en fin utstilling på låven her oppe, og det var sånn vi fikk ideen. Dessuten hadde vi lyst til å få i stand noe for ungdom, redegjør Nina Marshall som er arrangementskoordinator på Portåsen i Mjøndalen.

Scene og bakerovn

Det loves bra stemning med musikk hele dagen og god lunsj.

– Vi fyrer opp pizzaovnen i bryggerhuset, og om været holder skal workshopen foregå utendørs, oppe på den store utescenen, forklarer Marshall som også tilbyr å hente deltakere på buss- eller togstasjonen.

– Vi må gjøre det enda mer tilgjengelig å komme seg til Mjøndalen.

Nina Marshall tror de har truffet godt med graffiti workshopen.

– Å få lære graffiti av Eric er stas, han er jo ikke hvem som helst. Ikke alle reiser bort i høstferien, og det kan kanskje være gøy å finne på noe sammen med andre unge. Vi ser at responsen er god på Facebook, mange har delt arrangementet, slår Marshall fast.

Praktisk info

Nina Marshall oppfordrer deltakere til å ha på klær som tåler litt søl og forteller at om man laster ned Bizzy-appen, får man kraftig rabatt på workshopen. Bizzy-appen er utviklet av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med ungdom i fylket, og gir en oversikt over ulike kulturtilbud som kino, konserter, og andre arrangementer. Billetten inkluderer kurs, materialer og lunsj. Og om du lurer på noe, så ring 45442372.

Eric Ness Christiansen gleder seg til torsdag i høstferien.

– Jeg har holdt en del workshops tidligere og må vente å se hvor mange som kommer, det har litt å si med hensyn til opplegget. Om det i blir grupper eller én til én. Vi skal uansett jobbe med teknikker, hvordan de skal bruke sprayboks til å utfolde seg kreativt, sier graffitimesteren, som for tida jobber om natta for å få på plass et prosjekt hvor han maler en stor vegg med et motiv fra Barnekunstmuseet på Frøen t-banestasjon i Oslo.

Hva tror du det betyr for unge å få være med på dette?

– Det spørs hva man liker, men sprayboksen dekker mange behov. Mange liker å tegne men også for dem som ikke har tegna før, kan dette bli bra. Mange tror det er vanskelig, men det finnes noen enkle triks, og boksen kan ta mange veier.

Andre høstaktiviteter

Også andre steder arrangeres aktiviteter for barn og unge i høstferieuka. Som vanlig er det full aktivitet i Eiker. På Nedre Eiker bibliotek er det full uke med blant annet tegnekurs, konserter, forestillinger, brettspill, bokløype og diverse verksteder. En del av arrangementene krever påmelding, se Facebook.

På biblioteket i Hokksund blir det blant annet hobbyverksted, FIFA-turnering, skatekurs og lesestund.

På Tofte arrangeres høstferieverksted i digital tegnefilm hos Hege Bø Studio, for ungdom mellom 13 og 18 år, påmelding via Facebook.