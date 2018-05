Feststemt 17. mai for store og små

Lokale nyheter

Etter en rekordvarm 16. mai med over 30 grader i Drammen ventet et mer bunadsvennlig temperaturregime morgenen den 17. mai. Emilie Vollebæk (6) var glad for å starte dagen under mamma Lill Carin Jacobsens ullcape. Tiden det tok før storesøster passerte ble som seg hør og bør benyttet til å samle russekort i alle farger og valører.