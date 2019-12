– Vi har en dame hos oss, Nermina fra Bosnia, som også er aktiv i DNT. Hun hadde fått høre at Turistforeningen ønsket å få åpnet kafeen på Blektjern igjen - og lurte på om ikke dette kunne være noe for oss. Og selvfølgelig var det det, sier Ana Maria Silva-Harper, som var en av de fem kvinnene som startet foreningen for tre år siden.

I samarbeid med DNT har de nå drevet serveringshytta to søndager i måneden i sommerhalvåret - og i vinter holder de åpent hver siste søndag i måneden. Utover vårparten holder de igjen åpent to søndager i måneden.

Læring og praksis

Sidsel Ulriksen og Inger Ramberg, som nettopp har skrevet bok om dette stedet i Strømsåsen, synes det er utrolig moro at det igjen selges vafler og kaffe og diverse annet i den gamle damvokterboligen. De har selvfølgelig også informert om hva folk egentlig spør etter - om noen skulle slumpe til å spørre etter sportsdrikk.

Den gangen hytta fungerte som damvokterbolig, var det fruen i huset som drev kafé i helgene. Den såkalte sportsdrikken - som etter sigende var mektig populær - var rett og slett en blanding av solo og vørterøl.

– For våre medlemmer er jo dette en kjempeanledning til å komme seg ut, møte folk og få norsktrening og arbeidspraksis. Vi fikk også æren av å være med på gjenåpningen av kafeen i juni. Det var da 63 år siden forrige gang det var serveringssted her, sier Harper.

Fikk pris

Jasmin Kvinnenettverk ble også utropt til vinner av Drammen kommunes Frivillighetspris 2019.

«Årets vinner av frivillighetsprisen i Drammen har tatt utgangspunkt i en samfunnsutfordring og jobber målrettet for å bidra til positiv utvikling. Kandidaten er en sterk pådriver som både involverer og inspirerer til felles innsats. I løpet av få år har kandidaten etablert et brett nettverk av gode krefter, både på tvers av personer og organisasjoner», mente juryen for utdelingen.

(F.v.:) Ana Maria Silva-Harper med Samira Rezkallah og Nermina Ljeskovica, etter at deres Jasmin Kvinnenettverk ble tildelt Drammen kommunes frivillighetspris for 2019. Foto: Drammen kommune

Foruten serveringen på Blektjernstua, drifter kvinnenettverket Café Schultz på Strømsø tre dager i uken - i samarbeid med kommunens omsorgstjenester, de har systue og kreativt verksted samt en liten butikk - i et lokale i Globusgården og en egen treningsgruppe. Formålet er å styrke innvandrerkvinners mulighet for selvutvikling og deltakelse i samfunnet, og her betraktes alle minoritetskvinner som den ressursen de er. I dag har foreningen 30 aktive medlemmer og frivillige, og opp mot 70-80 deltagere på ulike aktiviteter.