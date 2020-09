Se fullt program nederst i saken.

Globusfestivalens femårs-jubileum blir ikke som forventet, men festivalsjef Louise Winness Prestgaard forteller om alternative løsninger som gjør at festivalen lar seg gjennomføre også i år, til tross for koronarestriksjonene.

I stedet for å feire mangfoldet i Drammen med ett stort arrangement som vanlig, vil Globusfestivalen i år strekke seg fra 14. til 19. september, med flere mindre arrangementer hver dag.

– Det blir mange fine aktiviteter spredt utover uka, hvor fokuset ligger på barna, som er den viktigste målgruppa, forteller festivalsjefen for Globus internasjonal mat- og kulturfestival, Louise Winness Prestgaard.

Festivalsjefen for Globus internasjonal mat- og kulturfestival, Louise Winness Prestgaard, har funnet alternative løsninger som gjør at en alternativ Globusfestival lar seg gjennomføre. Foto: Privat

Håper å se papirfigurer rundt omkring

Årets Globusfestival blir en blanding av digitale- og fysiske arrangementer, og det hele starter ifølge Prestgaard med digital læring av origami, altså å brette papirfigurer. Her har Drammen kommune hjulpet til med å produsere filmen, som blir sendt ut til barnehager og skoler.

– Kongstanken vår ved å lage filmer hvor man kan lære seg origami, er at vi håper at det vil bli laget masse papirfigurer som da kan henges opp rundt omkring. De kan for eksempel henges opp i trær, og de ville jo ha blitt en fin stopp-effekt- og en symbolhandling som alle kan være med på, sier Prestgaard.

Digital kultur

Også i samarbeid med Drammen kommune, har det ifølge Prestgaard blitt laget digitale matlagingskurs hvor man kan lære å lage mat fra Sudan, Venezuela og Vietnam, og digitale dansekurs hvor man kan lære indisk Bollywood-dans og hip hop. Alt dette kblir å finne på Globusfestivalens hjemmesider.

– Dette er jo typisk Globus-innhold, som jo er viktig for den flerkulturelle byen Drammen. Folk med flerkulturell bakgrunn blir stolte av å få vise frem sin kultur, så det har vi lagt opp til også i år, sier Prestgaard.

Avslutter med konsertkveld

De fysiske arrangementene vil blant annet by på høytlesning for barn, ungdomsaktiviteter på Fjell, mini-Afrika på Union Scene for barn, og et avslutningsarrangement lørdag 19. september med lokale kulturinnslag og, til slutt, konsert med 9 grader nord på Union Scene.

– Konsertkvelden vil bli for opptil 200 personer, og det vil bli en symbolsk inngangspris på 50 kroner. Vi har prøvd å få med essensen av sceneinnholdet vi vanligvis har på Strømsø torg med de lokale innslagene, og 9 grader nord har jo spilt på flere svære festivaler, så dem har vi uansett ønsket oss veldig lenge, forteller Prestgaard.

– Vi har tenkt kreativt

Prestgaard forteller videre at avgjørelsen om å ikke arrangere Globusfestivalen på vanlig måte ble tatt før sommeren. Da Prestgaard også er festivalsjef for Elvefestivalen, som jo også ble avlyst, ble det tydelig at det ikke var mulig å gjennomføre en vanlig Globusfestival heller.

– Så fra juni og til nå har vi tenkt kreativt, og det har gått mange runder for å få det til. Flere av idéene vi har hatt ble skrinlagt på grunn av smittevern, og smittevern er det aller viktigste for oss å opprettholde, sier Prestgaard og tilføyer at det er påmelding for alle høytlesningene for å sikre at det ikke kommer flere enn hva som er tillatt.

– Har dere fått noen tilbakemeldinger på programmet enda?

– Ja, folk er veldig glade for at det i det hele tatt blir noe av, og for at vi gjør det på Globus-vis med masse hjertevarme og glede. Folk kan likevel få danse, prøve noe nytt og smake ny mat.

Programmet for Globusfestivalen 2020:

Mandag :

Lær origami del 1 (digitalt)

Lær indisk Bollywood-dans (digitalt)

Høytlesning for inviterte barnehager på Knutepunkt Strømsø

Tirsdag :

Lær origami del 2 (digitalt)

Lær hiphop (digitalt)

Internasjonale bokanbefalinger fra Mjøndalen bibliotek (digitalt)

Høytlesning for inviterte barnehager på Knutepunkt Strømsø

Onsdag :

Lær origami del 3 (digitalt)

Lær å lage mat fra Sudan (digitalt)

Høytlesning for barn i Svelvik

Globusaktiviteter for ungdom på Neon på Fjell

Torsdag :

Lær å lage mat fra Venezuela (digitalt)

Globusaktiviteter for ungdom på Neon på Fjell

Fredag:

Lær å lage mat fra Vietnam (digitalt)

Ønskereprise: Internasjonalt musikalsk samarbeid fra Kulturaid (digitalt)

Lørdag :