Besøk celleputten på Holtefjell

Av Kjell Buene

Hva: Skitur

Lengde: 10/12 km.

Høydeforskjell: 190/270/380 m.

Holtefjell har opp gjennom historien spilt en viktig rolle som setermark, tømmerskog og jaktterreng, og det har vært gruvedrift langt tilbake i tid.

Selve platået ligger på 600- 700 moh., men for å komme dit opp er det noen høydemeter å forsere, enten utgangspunktet er Hoensvannshotellet på 260 moh., Smedsrud på 370 moh. eller Vestbysetra på 450 moh.

For å komme til Hoensvannshotellet må du fra rundkjøringen mellom Haug kirke og Hokksund følge skiltingen, først mot Skotselv og så til venstre og like etterpå til høyre mot Gorud. Her må du betale bompenger og fortsette på god grusvei til parkeringsplassen ved Hoensvannshotellet.

Fra Hoensvannshotellet får du den kraftigste stigningen helt i begynnelsen langs den ubrøytete skogsbilveien opp østenden av Bjørvannet.

Videre går løypa moderat oppover langs Tverrelva, til du er oppe på platået i stikrysset ved Krokvannsbekken.

Herfra går det en ringløype til høyre forbi Celleputten (se skilt) der du kan ta dagens velfortjente rast ved de gamle cellehyttene, som ble benyttet av Milorg under siste verdenskrig.

Fortsett gjerne videre fram til løypekrysset ved foten av Myrehogget og tilbake til stikrysset ved Krokvassbekken og utgangspunktet ved Hoensvannshotellet.

Denne turen er på 12 km.

Et kortere alternativ med langt mindre høydeforskjell er å starte turen på Smedsrud eller Vestbysetra.

For å komme dit kjører du langs Skotselvveien fra den samme rundkjøringen mellom Haug kirke og Hokksund 8,5 km til Bakke kirke, der du tar til venstre veien Tollamoen og følger skiltene til Bingen kirke.

Her tar du tar til venstre og etter 1,5 km til venstre engang til på god grusvei 1,7 km til skiltet som viser bomveien til Vestbysetra.

Fortsett på brua over Smedselva de siste 4,2 km forbi Vestbysetra til den store parkeringsplassen ved Øvre Blygåttjern, der du finner informasjon om hvordan du i etterkant kan betale 50 kr. med Vipps.

Veien opp til Vestbysetra og parkeringsplassen ved Øvre Blyåttjern er bred og fin, men kan være glatt, i motsetning til den ca. 1,5 km lange og flatere bomveien inn til sørenden av Smedsvannet der skiløypa starter.

Fra Øvre Blygåttjern er det 2,6 og fra Smedsrud 4 km med moderat stigning opp til løypekrysset ved Myresetra.

Videre foreslår jeg at du tar rundturen videre sørover til løypekrysset ved Krokvassbekken og tilbake om Celleputten og løypekrysset på myra på nedsiden av Myrehogget.

Begge disse turene er på ca. 10 km.

