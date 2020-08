Varebil var ett tonn (!) for tung

Faglederen i Statens vegvesen, som i flere dager har utført omfattende tungbilkontroller på grenseovergangene på Svinesund og i Ørje, slutter ikke å la seg sjokkere.

Han og kollegene ser stadig alvorlige tekniske feil og mangler på bilene samt grove tilfeller av overlast, dårlig sikring, eller ingen sikring i det hele tatt, av lasten.

Klar instruks

Under tirsdagens kontroll på Svinesund leverte Statens vegvesen inn to politianmeldelser, blant annet for en større varebil med tillatt vekt på 3,5 tonn. Varebilen ble veid til 4,5 tonn inne på kontrollstasjonen.

– Det er omtrent like farlig som den med bremseskiva, advarer Grotterød, som refererer til tungbilen med stor sprekk i bremseskiva, som Demokraten omtalte onsdag, og som Grotterød betegnet som en drapsmaskin hvis den måtte bråbremset.

Et tonn tilsvarer vekten til en liten personbil, påpeker Grotterød.

– Når du legger til et tonn på 3,5 tonn, kan det fort være at kjøretøyet ikke har rammekonstruksjon, dekk eller bremser som tåler en nødsituasjon hvor man må bremse hardt. Det er en grunn til at man har vektgrenser. Derfor er også vår instruks klar: Er overvekten 500 kilo eller mer skal det anmeldes tvert, sier han.

Gjentakende problem

Varebilen var registrert i et annet land. Øyvind Grotterød erfarer at mange utenlandske transportører bruker biler av denne størrelsen og tar sjansen på å laste dem for tunge.

– De gjør det fordi de slipper unna en del formaliteter og kostnader. Det er billigere å kjøre fem sånne med overlast enn to vogntog med nok plass. Men det er livsfarlig, understreker Grotterød.

Blant de 308 tunge kjøretøyene som tirsdag passerte over kontrollplassen på Svinesund, ble 27 av dem kontrollert. 17 fikk kjøreforbud, 19 hadde tekniske mangler og veivesenet leverte inn to anmeldelser og utstedte to gebyrer for overlast.

Tredje kontroll på tre dager

Onsdag tok Statens vegvesen oppstilling på Svinesund og i Ørje igjen, for tredje dagen på rad. Under denne kjøretøykontrollen passerte 362 tunge kjøretøy over kontrollplass. Av de 44 tungbilene som ble sjekket, hadde 22 tekniske mangler og ti av dem fikk kjøreforbud. Også her ble det utstedt et gebyr for overlast.

Statens vegvesen opplyser at hensikten med kontrollene er å sørge for bedre trafikksikkerhet for at alle skal komme trygt fram på norske veier. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i transportbransjen samt yrkessjåførenes arbeidsvilkår.

