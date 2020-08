– Jeg har sett hva nødbremsing kan forulykke når utstyret ikke er i orden, med en familie som får en tragisk slutt på bilferien. Vi som jobber med dette svært viktige trafikksikkerhetsarbeidet ønsker alle at bilister og passasjerer kommer trygt fram. Og jeg må bare si at jeg får en god følelse etter at vi har stanset store fareelementer som det du ser på bildet, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Demokraten.

Han har fartstid fra veivesenets ulykkesgruppe, og har flere ganger erfart hvilke grusomme konsekvenser kjøretøy med tekniske feil kan gi.

Bremseskive i oppløsning

Den utenlandske tungbilen som mandag ble stanset for kontroll ved grensepasseringen på Svinesund, er ifølge Grotterød et skrekkeksempel på biler som ikke bør være på veien. I en av bremseskivene fant kontrollørene en sprekk på rundt en centimeter. Bremseskiva var i ferd med å dele seg i to.

– Det er så vanvittig farlig. Med en bremseskive som ser sånn ut, er tungbilen rett og slett en drapsmaskin. Vi ser dessverre sånt altfor ofte, faktisk ukentlig, selv om akkurat denne var av den mer ekstreme sorten, presiserer Grotterød, og tegner et bilde av hva som ville skjedd dersom tungbilen måtte bråbremse.

– Hvis sjåføren hadde havnet i en situasjon der han måtte bruke det han har av bremsereserver, ville denne bremseskiva delt seg i to og blitt liggende igjen i veibanen. Tungbilen ville skjent over i motgående kjørefelt, forklarer han.

Dårlig lastsikring i tillegg

Den samme bilen hadde på toppen av det hele også mangelfull sikring av lasten, noe Grotterød betegner som det generelt største problemet i tungbiltransporten. Mangelfull eller ingen sikring er det kontrollørene ser mest av.

– I en nødbremssituasjon ville jo også den tunge lasten beveget på seg og gjort kjøretøyet enda mindre kontrollerbart. Du kan jo bare tenke deg, advarer Grotterød.

Flere fikk kjøreforbud

Sjåføren av den aktuelle tungbilen fikk ikke levert varene sine til tiden og tapte penger etter å ha fått kjøreforbud. Han måtte laste av på stedet og berges til nærmeste verksted, før han etter reparasjoner fikk klarsignal til å kjøre videre. Men uten lasten, som da var blitt hentet av en annen bil for å få levert varene i tide.

Mandagens kjøretøykontroll på Svinesund foregikk parallelt med kontroll ved grenseovergangen i Ørje. Totalt passerte 306 tunge kjøretøy over kontrollplass. Av de 26 bilene som ble undersøkt, fikk ni av dem kjøreforbud. To fikk gebyr for overlast og 15 hadde tekniske mangler.

