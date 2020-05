– Umulig å finne han i de forholdene

– Det er vanskelig å spekulere i om det kunne gått annerledes hvis vi hadde hatt Beredskapsbåten da vi lette etter Svein, sier dykkerkoordinator i Fredrikstad brannvesen, Jon Ragnar Iversen.

– Men utstyret ombord gjør det lettere å søke fra båt, og gir oss mulighet til å dekke over et større område.

Ingen så hva som skjedde

Redningsdykker Jørgen Lien er en av dykkerne som var først på ulykkesstedet i Nabbetorp båthavn da Svein Bellmann forsvant natt til 1. januar 2018.

– Politiet var her, og det er kameraovervåkning av hele brygga. Så på morgenen etter at han forsvant, ser vi på opptakene, og da ser vi at han går ut på flytebrygga, og vi ser at han står ved båten. Men så er det en syklus hvor det skiftes mellom kameraene, og da går der vel 40 sekunder før det er tilbake til det kameraet som viser Svein, og da er han ikke der, sier Lien.

De ser heller ingen kaving, ingen ringer i vannet.

– Ingenting. Om han har falt og slått seg, slått hodet ... Det er umulig å vite. Det er klart at da er han rolig, så ..

Går fort i leia

Brannvesenet iverksatte raskt et omfattende søk med dykkere. De lagde seg et kart og begynte et systematisk søk.

– Men det er klart at på sånne områder som det her, så kan han jo flytte seg rundt. Så selv om du har vært et sted, så er det ikke dermed sagt at ikke han kan flytte seg rundt igjen der.

– Han flytta seg jo ganske langt?

– Ja, vi vet jo ikke hva som har skjedd. Men antakeligvis tror vi at hvis han har falt ut der, og da er han ute i leia og da har han gått ned med en gang. Så han kan ha forsvinni nedover fort. Det går fort i hovedløpet.

– Hvorfor er strømningene så farlige akkurat her?

– I Glomma er det er flo og fjære. Saltvannet ligger jo i bunnen, og det følger flo og fjære. Mens strømmen fra elva går utover hele tida. Hvis du i tillegg har vind på, så kan du få vind som skyver oppover, også øy rett utenfor her, og der dannes det en bakevje, så da får du det at vannet drar seg rundt og da kan du få en bakevje hvor strømmen ligger og trykker opp.

– Så han kunne ha drevet oppover også?

– Ja, vi søkte der også. Det var helt umulig å finne han i de forholdene.

Beredskapsbåten: Et godt verktøy

Da Svein Greaker Bellmann ble funnet, hadde han reist flere tusen meter med strømmen, og endte etter tre måneder på østsiden av Kjøkøy.

– Og så er det ingen som har sett han på den ferden han tok fra Nabbetorp og Revbakken på Kjøkøy?

– Nei, da har han vært under vann. Han har gått ganske fort ned tenker jeg, for han hadde masse klær på seg, og det var kaldt i vannet, sier Lien.

Ragnar Iversen trekker fram det tekniske ustyret som spesielt bra.

– Vi får et 3D-bilde av bunnen, og i tillegg har det varmsøkende kamera som vil gjøre det lettere å finne folk i mørket, sier han.

Det er et kjempefint supplement, som gjør at vi for eksempel kan dekke et større søksområde raskere enn vi kan med dykkere.

Brannvesenet får nå opplæring i hvordan de skal bruke utstyret.

– Vi må få det under huden. Når vi har det, kan vi rykke ut med båten til akutte hendelser også.