Myhre og Castro herjet da FFK ble ydmyket i cupen

Med 2-0-ledelse med seg inn til pause fortsatte Brann å styre på eget gress også etter hvilen. Midtbanemann Felix Horn Myhre scoret sine to første mål i Brann-trøya. To minutter ut i omgangen banket han inn 3-0 fra omkring ti meter. Drøyt ti minutter senere satte han inn 4-0 etter flott Brann-spill.

Ydmykelsen ble total for FFK da Aune Heggebø og Niklas Jensen Wassberg scoret hvert sitt mål i sluttminuttene.

Castro sørget for 2-0-ledelse til halv tid. Først på straffespark, og deretter var han kald da han gjorde utgangspunktet til Fredrikstad enda vanskeligere tre minutter før pause.

Fredrikstad hadde lite å stille opp med i Bergen, som de heller ikke hadde i serien i mai. For fem uker siden ble det 0-3-tap.

I tredjerundekampen mellom 1.-divisjonslagene KFUM og Sogndal måtte det straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner. Sogndal trakk det lengste strået og vant 5-4 etter at KFUM bommet på to straffer.

[ Thomas Rekdal klar for Odd ]