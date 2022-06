Thomas Rekdal klar for Odd

Overgangen blir gjennomført 1. august. Odd bekrefter signeringen på en pressekonferanse torsdag formiddag. 21-åringen har inngått en avtale på tre år etter å ha vært på prøvespill i Skien-klubben den siste tiden.

– Jeg er veldig glad for å være her nå. Det har vært en litt lengre prosess, så jeg er veldig glad for at vi kan lande avtalen nå, sa Rekdal.

Den tidligere FFK-spilleren har vært i både Mainz og Stuttgart i Tyskland. Midtbanespilleren fikk derimot aldri muligheten til å debutere for førstelaget til noen av klubbene.

– I vinter bestemte jeg meg egentlig for at jeg måtte ta en ny retning i karrieren min etter tre år i Tyskland. Jeg så på behovet for førstelagsfotball, og da var det viktig for meg å finne en klubb som har en spillestil som passer meg. Jeg tror Odd og jeg utfyller hverandre veldig bra.

Rekdal har vært kaptein for en rekke aldersbestemte landslag for Norge, og vender nå hjem til Norge for å få fart på karrieren igjen.

I Odd blir han gjenforent med trener Pål Arne «Paco» Johansen, som kjenner hverandre godt fra tiden på G17-landslaget.

Han spilte for Fredrikstad før han meldte overgang til Mainz i 2019. Unggutten er nevø av Rosenborg-trener Kjetil Rekdal.

(©NTB)