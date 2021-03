Bullen ut av kvartfinalen uten OL-billett

De to barket sammen i kvartfinalen av kvalifiseringsstevnet fredag ettermiddag, og tyrkeren tok Bullen på poeng. 2-4-tapet betyr at Grace Bullen må vente på en ny sjanse til å kvalifisere seg for OL.

Med finaleplass i Ungarns hovedstad ville Bullen allerede vært OL-klar.

Bedre gikk det ikke med den andre, norske deltakeren blant kvinnene. Iselin Solheim i 76-kilosklassen røk også i kvartfinalen.

Hun ledet 4-2 og vant på fall etter to og et halvt minutt mot italienske Eleni Pjollaj tidligere i dag. Men da russiske Natalia Vorobeva var motstander i kvartfinalen, ble det 4-10 tap for Solheim.

[ Grace Bullen klar for OL-kvalifisering i Budapest (+) ]

Skapte spenning

Det skulle ikke gå veien for Atlas-bryter Bullen i hennes første konkurranse på over ett år. Motstanderen i 57-kilosklassen tok det første poenget og økte ledelsen i den første runden.

Et drøyt minutt før slutt sikret Bullen seg to raske poeng i én og samme duell og skapte stor spenning mot avslutningen av kampen.

Men bare sekunder før slutt ble tyrkeren for sterk og skaffet to nye poeng. Man kunne tydelig se skuffelsen i Bullens ansikt da hun lå på matta og skjønte at kampen var tapt.

[ Portrett: Grace går videre (+) ]

Får ny sjanse

– Hun har ikke deltatt på et eneste brytestevne på over et år. I tillegg har hun ikke vært på en eneste internasjonal samling. Tidligere, før både EM og VM, var hun alltid på to-tre samlinger og konkurranser. Det tredje, som heller ikke er bra, er at hun var covid-19-smittet i fjor høst, oppsummerte Atlas-leder Klas Pettersen overfor Demokraten i forkant av stevnet.

Alt håp om OL-deltakelse er likevel ikke ute for Bullen, som kan få en ny sjanse i re-kvalifisering lørdag dersom tyrkiske Gün tar seg til finalen. Også Solheim kan få en ny sjanse i re-kvalifisering.

Ryker også den muligheten, er siste sjanse i bulgarske Sofia 6-9. mai. Der blir konkurransen tøffere, og Bullen er også der avhengig av finaleplass for å komme til sommerens OL i Tokyo.

[ Fem personer på det norske brytelandslaget virussmittet ]