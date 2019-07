– Det er veldig viktig for oss å støtte klubben og vi ble veldig begeistret da Henrik ble lansert som ny spiller. Vi tror han er den kraftspissen laget trenger, sier styreleder i Fredrikstad Fotballinvest AS (FFI), Arne Erik Olsen.

Henrik Kjelsrud Johansen (26) ble presentert som FFKs nye spiss i ettermiddag. Det var daglig leder i FFK, Joachim Heier, som presenterte spilleren for pressen.

– Henrik har skrevet under en kontrakt med FFK i to og et halvt år. Dette spillerkjøpet er gjort mulig av FFI og av Terje Høili, forteller Heier.

Tilbake igjen

Den 26 år gamle spissen spilte for FFK da klubben var i Obos-ligaen i 2015. Den gang var han på lån fra Odd. Deretter forsvant han til Vålerenga og siden forrige sesong har han vært i Brann. Der har det blitt lite spilletid, noe som er tøft for en fotballspiller, forteller han.

– Det har vært en tung tid i Bergen, derfor er jeg destod mer klar for å bidra her. Det er en bra spillergruppe her og jeg liker prosjektet FFK har startet på.



PÅ BANEN: Kjelsrud Johansen er tilbake på banen han spilte på i 2015.

Ikke noe stoppested

Klubben har ambisjoner om opprykk og den nye spissen mener Obos-ligaen ikke bør være noe stoppested for et lag som FFK.

– Man bør være såpass offensive at vi kan si det. Både supporterne, byen og klubben fortjener å ta steg oppover i systemet, sier 26-åringen.

Blir ut 2021

Kjelsrud Johansen har signert en kontrakt som binder han til klubben ut 2021-sesongen. Det var viktig for 26-åringen å kunne ha en forutsigbar kontrakt.

– For meg viser det at klubben tenker langsiktig, og det er viktig for meg. Nå flytter jeg hit, men samboeren har fortsatt litt tid igjen på skolen i Bergen, så følger hun etter, forteller han.

Prøvespill

Denne uken kommer det ny spiller på prøvespill i FFK. Per Mathias Høgmo var nylig i Djurgården i Sverige og torsdag, fredag og lørdag skal Johan Andersson vise seg frem for klubben.

– Han er en høyreback og har slitt med skader en periode, men i slutten av denne uken kommer han hit på prøvespill. Han har god fart og er en spennende spiller, sier Høgmo.